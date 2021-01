Bitcoin Aktie: Globale Märkte imitieren Wall-Street-Rallye!

Die wichtigsten Indizes weltweit liegen am Freitag im Plus und orientieren sich an der Rallye der Wall Street am Donnerstag. Die Märkte jubelten, als der US-Kongress einen Sieg der Demokraten bestätigte und Trump seine Niederlage einräumte und den Übergang zur Biden-Regierung anstrebt.

Die Dow-Futures sind um 0,39% gestiegen, und die S&P 500-Futures handeln bei der letzten Kontrolle am Freitag um 0,38% höher.



