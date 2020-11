Bitcoin: Abwärtstrend!

Der Aufwärtsmarsch von Bitcoin (BTC) verlor an Schwung, da die Krypto-Währung an der Spitze unter der 13.500 $-Marke zum Zeitpunkt der Drucklegung gehandelt wurde – weit unter den 14.000 $-Hochs, die sie am Wochenende erreichte.

Was geschah

Die Kryptowährung stieg im Oktober um fast 28 %, was laut CoinMarketCap-Daten der größte Einzelmonatsgewinn für Bitcoin seit April dieses Jahres ist. Andere wichtige Altmünzen schrieben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung