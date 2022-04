Bitcoin: Ab 2030 bei 1 Million US-Dollar?!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Arthur Hayes, der milliardenschwere Gründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, hat eine neue Theorie darüber, wie der Bitcoin die Preismarke von 1 Millionen US-Dollar brechen könnte! In einem neuen Blog-Beitrag auf Medium beschreibt Hayes, wie ein Phänomen, das er "The Doom Loop" nennt, dazu führen könnte, dass Bitcoin um 2.500 % höher bewertet wird als sein aktueller Preis. Hayes definiert "The Doom… Hier weiterlesen