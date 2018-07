Bitcoindark (BTCD) ist eine Form der digitalen Kryptowährung, die es BTCD-Nutzern ermöglicht, billig, schnell und anonym zu handeln. Nach Angaben der Entwickler ist dies eine Plattform, auf der die Menschen frei verhandeln können, ohne ihre Identität preisgeben zu müssen und teure Gebühren an Zwischenhändler und Banken zahlen zu müssen. Nutzer werden in der Lage sein, verschiedene Kryptowährungen in verschiedenen Formen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.