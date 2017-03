Bitburger Braugruppe will nach Konsolidierung 2018 wieder wachsen

BITBURG (dpa-AFX) - Die Bitburger Braugruppe will mit gestrafftem Sortiment ab 2018 wieder wachsen.



"Dieses Jahr werden wir einen Rückgang haben: Es ist das Jahr der Konsolidierung", sagte der neue Geschäftsführer der Bitburger Braugruppe, Axel Dahm, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Bitburg. Dazu gehöre, dass die Gruppe "das ein oder andere Produkt" vom Markt nehmen und sich "an der ein der anderen Stelle neu aufstellen" werde. Danach werde wieder in den "Wachstumsmodus" umgeschaltet, sagte Dahm, der im Herbst 2016 von der Chefetage des Gerolsteiner Brunnen zu Bitburger gewechselt war.

2016 hatte die Braugruppe mit 7,0 Millionen Hektolitern ihren Absatz im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil gehalten (2015: 7,1). Der Umsatz blieb fast unverändert bei 786 Millionen Euro (2015: 786,6). Die Hauptmarke Bitburger macht mit 3,8 Millionen Hektolitern mehr als die Hälfte des Absatzes aus.

Zur Gruppe gehören auch die Marken Köstritzer, Wernesgrüner, Licher und König Pilsner. Nach Angaben von Dahm ist die Gruppe beim Absatz bundesweit die Nummer drei, beim Umsatz Nummer zwei./rtt/DP/she