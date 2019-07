Bitbook Gambling, Parachute und Flexacoin: Diese Coins haben heute den höchsten Buzz

Zur Wochenmitte stehen diese heiß diskutierten Kryptowährungen im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 11:00 Uhr MESZ):

Rang Krypto Ticker Buzz Kurs Veränderung Zeit 1. Bitbook Gambling BXK 17.837% 0.16851551683 USD +0.9% 11:00 Uhr 2. Parachute PAR 10.703% 0.00380545117155 USD +7.5% 11:00 Uhr 3. Flexacoin FXC 8.679% 0.00500329649598 USD +9.5% 11:00 Uhr 4. Sport and Leisure SNL 7.021% 0.0162491955432 USD +6.2% 11:00 Uhr 5. BitCoin One BTCONE 5.131% 0.00089745027859 USD +8% 11:00 Uhr 6. Menlo One ONE 3.060% 0.00046698046979 USD +5.5% 11:00 Uhr 7. Dalecoin DALC 2.309% 0.0155620845171 USD +4.5% 11:00 Uhr 8. OracleChain OCT 2.083% 0.0330011720389 USD +2.5% 11:00 Uhr 9. EventChain EVC 2.025% 0.00733243590831 USD +9.9% 11:00 Uhr 10. Safe Haven SHA 2.007% 0.00108556978823 USD +1.2% 11:00 Uhr 11. ZelCash ZEL 1.790% 0.0723025970801 USD +9.2% 11:00 Uhr

