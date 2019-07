Bitbook Gambling, Menlo One und Sport and Leisure: Hoher Buzz für diese Kryptowährungen

Am heutigen Dienstag stehen diese 10 Kryptos im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 11:00 Uhr MESZ):

Rang Krypto Ticker Buzz Kurs Veränderung Zeit 1. Bitbook Gambling BXK 24.630% 0.166959494759 USD -3.9% 11:00 Uhr 2. Menlo One ONE 8.858% 0.000442844766802 USD -5.1% 11:00 Uhr 3. Sport and Leisure SNL 5.703% 0.0152936435473 USD -6.7% 11:00 Uhr 4. Dalecoin DALC 3.838% 0.0148857094766 USD -4.6% 11:00 Uhr 5. Typerium TYPE 3.430% 0.000733445733325 USD +3.2% 11:00 Uhr 6. ColossusXT COLX 2.901% 0.00030587074267 USD -8% 11:00 Uhr 7. P2P Global Network P2PX 1.877% 0.00111736681431 USD -14.3% 11:00 Uhr 8. VITE VITE 1.757% 0.0337602984567 USD +1.4% 11:00 Uhr 9. Safe Haven SHA 1.661% 0.00107250219823 USD -8.4% 11:00 Uhr 10. EUNO EUNO 1.648% 0.0224214934232 USD -23% 11:00 Uhr 11. ZelCash ZEL 1.644% 0.0661953864648 USD -9.5% 11:00 Uhr

Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Kryptowährung im Fokus der Marktteilnehmer steht.



