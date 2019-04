BitautoWas steht jetzt noch aus, ?

Für die Aktie Bitauto stehen per 04.04.2019, 11:47 Uhr 15,52 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bitauto zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unser Analystenteam hat Bitauto auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für die Bitauto sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bitauto vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bitauto. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 15,52 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bitauto ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bitauto-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,89, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,51, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bitauto beläuft sich mittlerweile auf 20,36 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 15,52 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,81 USD. Somit ist die Aktie mit -12,86 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".