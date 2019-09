BitHarp-Mining-Hardware schafft neue Möglichkeiten für Investoren

Wellington, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Lyre Miner und HarpMiner, zwei Krypto-Mining-Hardwaresysteme, die kürzlich vonwww.BitHarp.com ins Leben gerufen wurde, haben exzellenteInvestmentmöglichkeiten für sämtliche Arten von Investorengeschaffen. Anders als die meisten ähnlichen Produkte, die auf demMarkt verfügbar sind, wurden diese beiden Mining-Hardwares spezielldafür entworfen und konfiguriert, um Anfängern das Erwirtschafteneiner angemessenen Rendite zu ermöglichen, ohne dass sie sich tief indie technischen Aspekte des Minings einarbeiten müssen. DasWichtigste ist, dass die BitHarp-Hardwares über einewettbewerbsfähige Rendite verfügen.Die Wirtschaftlichkeit der Mining-Hardware hängt stark von ihremEnergieverbrauch und ihrer Hash-Rate-Leistung ab. Mit einemEnergieverbrauch von 600 W und 2400 Watt können der Lyre Miner undder Harp Miner zum Mining von Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dashverwendet werden und verfügen über außergewöhnlich hoheHash-Rate-Leistungen. Beide Produkte eignen sich für den Heim- undBürogebrauch sowie zur Verwendung in Datenzentren.Die Hash-Rate-Leistungen von Lyre Miner und Harp Miner werden imNachfolgenden beschrieben.Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) & 2000 TH/s (Harp Miner)Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) & 300 GH/s (Harp Miner)Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) & 75 GH/s (Harp Miner)Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) & 50 TH/s (Harp Miner)Beide Miner von BitHarp eignen sich für die Verwendung zuhause, dasie im Betrieb geräuscharm sind und keine großen Temperaturenerzeugen. Der Lyre Miner zeichnet sich aufgrund seinesTouch-Screen-Bedienfeldes durch sehr leichte Bedienbarkeit aus. Erkann gleichzeitig nach einer Währung schürfen, wobei die Möglichkeitbesteht, diese zu ändern.Als Mining-Hardware mit direkter Flüssigkeitskühlung (DLC) ist derHarp Miner in der Lage, ultimative Sicherheit und eine hoheHash-Rate-Leistung zu bieten. Das besondere Design des Produktesmacht es weniger fehleranfällig und hierdurch ist es in der Lage,potenzielle Risiken, die oft mit Flüssigkeitskühlung verbundenwerden, zu eliminieren.Weitere Informationen zu Lyre Miner und Harp Miner finden Sieunter https://www.bitharp.com/Informationen zu BitHarpBitHarp ist ein neuseeländischer Hersteller aus dem Bereich derKryptowährungen und steht für Mining-Hardware mit hoher Leistung undFlexibilität, mit denen das Ziel verfügt wird, das Mining fürInvestoren leichter und rentabler zu gestalten.Pressekontakt:Alexa Zimine+64-9884-8279alexa@bitharp.comOriginal-Content von: BitHarp Group Limited, übermittelt durch news aktuell