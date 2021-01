BitCoin: Betrüger mit Musks Namen unterwegs!

Da Bitcoin (BTC) in den letzten Wochen in der Nähe von Rekordhöhen gehandelt wurde, fallen immer mehr Menschen Kryptowährungsbetrügereien zum Opfer, die im Namen von Elon Musk auf der Social Media-Plattform von Twitter Inc. (NYSE:TWTR) laufen, so der Sicherheitsforscher MalwareHunterTeam.

Was passiert ist

Der Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO ist einer der prominentesten Twitter-Benutzer und Cryptocurrency-Giveaways sind in Antworten auf eine Mehrheit seiner Tweets ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung