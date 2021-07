BitClout listen auf AscendEX, verzeichnet weiterhin rasantes Wachstum

Singapur (ots/PRNewswire) - BitClout erweitert sein Netzwerk und bietet Benutzern weitere Möglichkeiten zur KonvertierungAscendEX, eine globale Kryptowährungs-Finanzplattform mit einer umfassenden Produktsuite, freut sich bekannt zu geben, dass der BitClout Token (CLOUT) am 14. Juli um 13:00 Uhr (UTC) gelistet wird.BitClout ist das erste soziale Netzwerk, das mit seiner eigenen, maßgeschneiderten Blockchain als Grundlage gebaut wurde. Diese neue Art von sozialem Netzwerk erlaubt es jedem Creator, seinen eigenen Token zu haben, den seine Follower kaufen und verkaufen können.BitClout ist ein Token-basierter Marktplatz für Anteile an der Reputation und dem Einfluss von jemandem (oder etwas). Wenn ein Influencer auf Instagram für etwas Erfreuliches viral geht, steigt sein Token entsprechend an Wert. Wenn ein Influencer etwas Unangebrachtes auf Twitter sagt, könnte das den Wert seines Tokens beeinträchtigen. Theoretisch macht jede öffentliche Aktion, egal von wem, den Preis des Creator-Tokens schwankungsanfällig und damit auf dem Marktplatz handelbar."BitClout revolutioniert die aktuelle Beziehung von Kryptowährungen und Social Media, und dies ist erst der Anfang", sagte Shaun Maguire, Partner bei Sequoia, einem frühen Investor in BitClout. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von AscendEx für BitClout. Dadurch kann die Welt mit $CLOUT handeln und diesem sozialen Netzwerk der ganz anderen Art beitreten.""Bei BitClout geht es darum, dass Individuen das Eigentum an den Medien übernehmen, die sie erstellen", sagte Andy Artz, Partner bei Social Capital. "Durch die Bereitstellung eines offenen Protokolls für dezentrale soziale Netzwerke ist BitClout die Aggregation von Coins und Code und schafft so den ersten echten offenen Marktplatz für Ideen. Durch die Partnerschaft mit AscendEX wird nicht nur BitClout weiter wachsen, sondern auch die Creators.""BitClout hat ein riesiges Ökosystem von über 120 neuen Entwicklungsprojekten und Unternehmen, die darauf aufbauen, angezogen", sagte Johnny Steindorff, Partner bei Distributed Global. "BitClout hat als dezentrales, quelloffenes und autorenorientiertes Netzwerk das Potenzial, zum führenden WEB3 Social Network Layer 1 zu werden."Heute gehört ein Beitrag, der auf einer traditionellen Social-Media-Plattform veröffentlicht wird, einem Unternehmen und nicht dem Creator, der ihn gepostet hat. Im Gegensatz dazu ist BitClout ein vollständig quelloffenes, dezentralisiertes Projekt hinter dem keine Firma steht - nur Token und Code. Dadurch hat jeder Creator eine direkte Beziehung zu seinen Followern, ohne Zwischenhändler. Neue Wege zur Beteiligung und Monetarisierung, die nicht auf Werbung basieren, ergeben sich daraus. Die Architektur von BitClout ähnelt der von Bitcoin, mit dem Unterschied, dass sie zusätzliche Funktionen und komplexe soziale Netzwerkdaten wie Posts, Profile, Follower, Spekulationsfunktionen und vieles mehr mit deutlich höherem Durchsatz und Skalierung unterstützen kann.Die BitClout-Blockchain hat ihre eigene native Kryptowährung, genannt BitClout (CLOUT), die Benutzer nutzen können, um alle möglichen Dinge auf der Plattform zu tun, beispielsweise können sie "Creator-Coins" kaufen. Jeder kann die BitClout-Kryptowährung mit Bitcoin in wenigen Minuten durch den in der App eingebauten dezentralen "atomic swap"-Mechanismus kaufen, der auf der Seite "Buy BitClout" verfügbar ist. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen CLOUT-Token ist auf etwa 10,8 Millionen begrenzt, etwa die Hälfte von Bitcoin, was sie natürlich verknappt.Der leitende Schöpfer und Architekt von BitClout, der unter dem Pseudonym @diamondhands bekannt ist, ist Teil einer Gruppe von Entwicklern, die die BitClout-Blockchain mit der Absicht geschaffen haben, sie in eine dauerhafte positive Kraft für die Menschheit zu verwandeln, die Wettbewerb und Innovation zurück ins Internet bringen kann.Zu den Geldgebern von BitClout gehört eine beeindruckende Liste von hochkarätigen Silicon Valley Risikokapitalgebern - Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian - sowie die hochkarätigen Krypto-Investoren Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain und Digital Currency Group.Informationen zu AscendEXAscendEX (ehemals BitMax) ist eine globale Kryptowährungs-Finanzplattform mit einer umfassenden Produktsuite, einschließlich Spot, Margin, und Futures-Handel, Wallet-Services, und Staking von mehr als 150 Blockchain-Projekten wie Bitcoin, Ethereum und Ripple. AscendEX wurde 2018 gegründet und bietet über eine hochliquide Handelsplattform und sichere Verwahrungslösungen Dienstleistungen für mehr als 1 Million private und institutionelle Kunden weltweit.Durch die Unterstützung einiger der innovativsten Projekte der Branche aus dem DeFi-Ökosystem, wie Thorchain, xDai Stake und Serum, ist AscendEX zur führenden Plattform von ROI für seine "Erstaustauschprodukte" geworden. 