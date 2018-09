Bist du in deinen 60ern? 3 Aktien, die du in Erwägung ziehen könntest

Weitere Suchergebnisse zu "Welltower":

Setze nicht alles auf Renten oder Anleihen, nur weil du in den 60ern bist. Aktien bieten historisch gesehen langfristig bessere Renditen. Und wenn du so alt wie der durchschnittliche Amerikaner wirst, hast du noch einen langen Weg vor dir.

Aber die Frage ist: Welche Aktien solltest du kaufen? Einige mögen sagen, Dividendenaktien und sonst nichts weiter. Ich liebe Dividenden (wer nicht?), aber Wachstum ist auch wichtig. In diesem Sinne sehen die Google-Muttergesellschaft Alphabet (WKN: A14Y6F) (WKN: A14Y6H), Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2) und Welltower (WKN: A1409D) wie großartige Aktien aus, die du vielleicht kaufen könntest, wenn du in deinen 60ern bist.

Alphabet

Es gibt zwei Hauptgründe, warum du Alphabet mögen solltest. Der eine ist der massive Cashflow, der vor allem durch den Verkauf von Werbung auf den verschiedenen Plattformen erwirtschaftet wird, darunter Google Search, YouTube und Google Mail. Alphabet nutzt seinen Cashflow an dieser Stelle aber nicht zur Ausschüttung von Dividenden. Dafür verwendet das Unternehmen sein Geld definitiv auf eine Weise, die Investoren belohnt, wie Aktienrückkäufe.

Der zweite Hauptgrund, Alphabet zu kaufen, bezieht sich auf die Art und Weise, wie es seinen hohen Cashflow nutzt: Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien. Alphabet ist bekannt für sein Geschäftsfeld Sonstige Aktivitäten. Dieses Segment umfasst einen vielfältigen Mix an Geschäftsbereichen wie Access, das Internet- und Fernsehdienste anbietet oder Verily, das sich auf die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung konzentriert.

Ich denke, die wichtigste dieser Sonstigen Aktivitäten ist jedoch Alphabets Firma für selbstfahrende Autotechnologie, Waymo. Du magst jetzt vielleicht nicht allzu sehr an selbstfahrende Autos denken, aber die Zukunftsaussichten des Geschäftsfeldes sind sehr gut. Fahrerlose Autos (einschließlich Fahrgemeinschaftsdienste und autonome LKWs) werden einen Markt bilden, der in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich 10 Billionen USD erreichen wird. Waymo ist bereits führend in der Branche und hat bedeutende Fortschritte beim Aufbau eines florierenden Unternehmens gemacht.

Berkshire Hathaway

Du wirst nicht viele Aktien finden, die sich in der Vergangenheit besser entwickelt haben als Berkshire Hathaway. Zwischen 1964 und 2017 erzielte die Aktie einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von fast 21 % – mehr als doppelt so viel wie der S&P500-Index. Berkshire wird nicht unbedingt immer besser als der Markt abschneiden (die Aktie liegt beispielsweise in diesem Jahr etwas hinter dem S&P 500). Ich denke jedoch, dass sie noch lange Zeit ein großer Gewinner sein wird.

Ein großer Vorteil beim Kauf von Berkshire Hathaway ist die Diversifizierung. Berkshire ist eine Holdinggesellschaft, die mehrere Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen besitzt, darunter Versicherungen, Produktions- und Versorgungsunternehmen. Außerdem ist sie an rund 40 börsennotierten Unternehmen beteiligt, darunter große Fluggesellschaften, Arzneimittelhersteller und Finanzinstitute.

Sollten sich Investoren Gedanken darüber machen, was mit Berkshire passieren könnte, wenn Warren Buffett nicht mehr an der Spitze steht? Ich glaube nicht. Das Orakel von Omaha hat seit mehreren Jahren viele wichtige Investitionsentscheidungen an sein sehr kompetentes Team delegiert. Ein aktuelles Beispiel ist die Berkshire-Beteiligung an dem in Indien ansässigen Fintech-Unternehmen Paytm. Diese Entscheidung wurde von Todd Combs, einem der beiden besten Investmentmanager von Buffett, getroffen. Buffett schrieb vor einigen Jahren an seine Investoren, dass Berkshire´s Kapitalanlagen durch Combs und Ted Weschler, einem Team, das er als „in jeder Hinsicht erstklassig“ bezeichnet, noch Jahrzehnte lang „sehr gut“ sein werden.

Welltower

Alphabet und Berkshire zahlen noch keine Dividenden, aber dafür bietet Welltower eine sehr schöne Ausschüttung. Ich betrachte den Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) als „Traumaktie für einen Rentner“, nicht zuletzt aufgrund seiner enormen Dividendenrendite von 5,28 %.

Selbst wenn du planst, noch eine Weile weiter zu arbeiten, anstatt dich zurückzuziehen, ist Welltower immer noch eine großartige Aktie, die du berücksichtigen solltest. Das Unternehmen besitzt in den USA, Kanada und Großbritannien Gesundheitseinrichtungen, einschließlich Seniorenwohnungen, postakute Wohnanlagen und ambulante medizinische Einrichtungen. Welltower konzentriert sich in erster Linie auf Seniorenwohnungen in wichtigen Wachstumsmärkten.

Die Einkommensgenerierung ist nicht der einzige Vorteil, der mit dem Kauf von Welltower verbunden ist. Das Unternehmen sollte in den nächsten Jahrzehnten ein starkes Wachstum verzeichnen, da die Babyboomer-Generation altert. So wird beispielsweise bis 2025 die Zahl der Amerikaner ab 65 Jahren voraussichtlich um 36 % steigen. Es gibt andere Gesundheits-REITs, die ebenfalls von der demografischen Entwicklung profitieren werden, aber Welltower zählt meiner Meinung nach wegen seiner Größe und seiner Mischung aus wohlhabenderen Privatpersonen und Krankenversicherten zu den besten.

Lass es nicht auf diese Aktien beruhen

Meiner Meinung nach sind Alphabet, Berkshire Hathaway und Welltower ausgezeichnete Aktien, die man in seinen 60er Jahren kaufen kann. Aber hör nicht mit diesen drei Aktien auf. Du solltest deine Eier auf weitere Körbe verteilen. Jedoch sind die soliden Geschäftsmodelle und die starken Wachstumsaussichten das Wesentliche, worauf du bei jeder Aktie achten solltest.

