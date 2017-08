Bist Du schneller als ein Profi-Rennfahrer? Gewinne auf der Gamescom beim Forza-Spiel ein Ford Focus RS-Fahrerlebnis (VIDEO)

--------------------------------------------------------------Videohttp://ots.de/jqz3R--------------------------------------------------------------Köln (ots) -- Ford fordert Gamer heraus: Es geht um die schnellste Runde aufder virtuellen Rennstrecke von Spa, gefahren wird mit derSpielkonsole Forza Motorsport 6- Zu gewinnen gibt es ein spannendes Fahrerlebnis mit dem FordFocus RS und dem Ford-Rennfahrer Harry Tincknell- Die Spieler der Rennsimulation Forza Motorsport 6 habenzusammengezählt bislang mehr als 466 Millionen Kilometer mitvirtuellen Ford-Fahrzeugen zurückgelegt. Der Ford GT war dabei dasmit 66 Millionen Spiele-Kilometern weltweit beliebteste Auto- Digitaler Showroom - mithilfe von Gaming teilt Ford dieLeidenschaft des Unternehmens für den Rennsport mit mehr Verbrauchernals jemals zuvor- Virtuelle Technologien werden von Ford genutzt, um realePerformance-Modelle zu entwickeln, wie etwa den Focus RS oder denFord GT-SupersportwagenHaben Sie sich jemals gefragt, ob Sie IhreComputerspiel-Fähigkeiten auf einer echten Rennstrecke umsetzenkönnten? Eine Chance hierfür bietet Ford diese Woche den Besuchernder Gamescom in Köln, Europas größter interaktiver Spiele-Messe. Aufdem Ford Messestand werden ambitionierte Gamer aufgefordert, an derSpielekonsole gegen reale Rundenzeiten eines Profi-Fahrersanzutreten. Gefahren wird mit einem virtuellen Ford Focus RS auf dersimulierten Rennstrecke von Spa-Francorchamps, dem berühmten Rundkursin Belgien. Dabei kommen modernste 3D-Headsets zum Einsatz. Dieschnellsten Wettbewerbsteilnehmer vom 23. bis 25. August werden miteinem Hubschrauber zu einer Rennstrecke geflogen, um den Ford FocusRS mit ihren eigenen Sinnen zu erleben, inklusive eines Coachingsdurch den Le Mans-Rennfahrer Harry Tincknell. Zu gewinnen gibt eszudem ein Paar Recaro-Sitze und Preise von B&O PLAY."Ich bin ein großer Fan von virtuellen Fahrsimulatoren. MeineTeamkollegen und ich nutzen den Ford Performance-Rennsimulator, umSetups zu optimieren und vor Rennen zu trainieren", sagte HarryTincknell. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass ein guter Forza-Gamerauch auf der echten Rennstrecke im belgischen Spa im Ford Focus RSprima zurechtkommt".Alle weltweit registrierten Spieler der Rennsimulation ForzaMotorsport 6 haben zusammen bislang mehr als 466 Millionen Kilometermit virtuellen Ford-Fahrzeugen zurückgelegt. Der Ford GT war dabeidas mit 66 Millionen Kilometern beliebteste Auto. Allein mit den beimSpielen ausgewählten Ford-Modellen haben die Gamer eine Gesamtzeitvon 389 Jahren verbracht.Der Ford GT und der gefeierte Ford Focus RS gehören zu den mehrals 40 Ford-Fahrzeugen, zwischen denen in der neuesten Ausgabe vonForza Motorsport 7 ausgewählt werden kann. Ein Ford-Spezialistarbeitete mit den Entwicklern des Spiels, um sicherzustellen, dassjedes virtuelle Ford-Modell im Spiel eine möglichst präziseNachbildung der echten Autos darstellt.Ford und Turn10 Studios verbrachten fast ein Jahr damit, dievirtuelle Version des Ford GT auf Basis realer Daten aus demansonsten streng geheimen Entwicklungsprozess des Supersportwagens zuerstellen, um eine realistische Optik sowie eine wirklichkeitsnahePerformance inklusive Motor- und Getriebe-Sound zu liefern. In derZukunft möchte Ford Virtual-Reality-Technologien außerdem dazunutzen, um Kunden eine bequeme Testfahrt-Möglichkeit am heimischenComputer zu bieten.Spielespaß und Sicherheit auf der GamescomGezeigt wird darüber hinaus die Ford-Reality-Check-App, die vonFord, Google sowie dem preisgekrönten Happy Finish-Studio entwickeltwurde und Google Daydream VR-Technologie verwendet. Die App simuliertdie schwerwiegenden Folgen von Fahren mit Störfaktoren beispielsweisewenn der Fahrer seine Freunde auf dem Weg zu einer Party abholt.Textnachrichten, Telefongespräche oder gesprächige Passagierekonkurrieren dabei um Aufmerksamkeit. Die Schöpfer der App hoffen,dass diese Anwendung jungen Menschen helfen wird, sichereFahrpraktiken zu entwickeln.Robotik-Enthusiasten können auf der Messe ihre Fähigkeiten bei derProgrammierung eines kollaborierenden Roboters unter Beweis stellen.Fans von LEGO bestaunen überdies das lebensgroße Modell eines FordChip Ganassi Rennfahrers. Inklusive Ford Racing-Overall undRennfahrerhelm besteht die Figur aus mehr als 67.252 LEGO-Steinen.Sie ist 1.839,6 mm groß, wiegt 61 kg und wurde von siebenLEGO-Modellbauern in 304 Arbeitsstunden konstruiert.Virtuelle Realität jenseits des SpielsVirtual Reality macht Ford-Modelle nicht nur beim Spielenzugänglich, sondern wird auch für die Entwicklung realer Fahrzeugeeingesetzt. Ford-Ingenieure und Konstrukteure nutzen zum Beispielimmersive Technologien, um sich einen lebendigen Eindruck von einemFahrzeug zu verschaffen, ohne die Notwendigkeit eines physischenPrototyps. Die Daten davon, wie ein Mitarbeiter komplette Aufgaben amFließband durchführt, liefern darüber hinausGanzkörper-Motion-Capture-Systeme.Nichts geht über echte ErfahrungAuf der Gamescom stellt Ford den Ford GT-Rennwagen aus, der vonTincknell bei der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren wird.Im vergangenen Jahr realisierte Ford mit diesem Fahrzeug einehistorische Rückkehr zum 24-Stunden-Rennen in Le Mans, das einen Siegin der LM GTE Pro Klasse holte, genau 50 Jahre nach dem glorreichenDreifacherfolg des original GT40 in Le Mans 1966. Der aktuelle FordGT Rennwagen basiert auf dem 345 km/h schnellen FordGT-Straßenfahrzeug - dem schnellsten Ford-Serienfahrzeug aller Zeiten- angetrieben von einem 3,5-Liter-V6 EcoBoost-Motor mit 647 SEA-PSgemäß US-Spezifikation.Ebenfalls auf der Gamescom gezeigt werden der extrem sportlicheFord Focus RS sowie der neue Ford Fiesta ST-Line mit seinemdynamischen Styling."Das Computerspiel Forza ist für unsere Ford Performance-Modellewie ein digitaler Showroom. Virtuelle Fahrsimulatoren sind einegroßartige Möglichkeit, extrem seltene Fahrzeuge wie unseren Ford GTeiner großen Zahl von Menschen zugänglich zu machen", so Henry FordIII, Global Marketing Manager, Ford Performance. "Die Hälfte derForza-Spieler auf der ganzen Welt sind 25 Jahre alt oder jünger.Gaming macht es möglich, unsere Leidenschaft für Motorsport mit denAutokunden der Zukunft zu teilen".Den Ford-Stand finden Besucher in Halle 8 der Kölner Messe. DiePressemappe zum Ford-Auftritt auf der Gamescom ist ab dem 22. Ein Video ist abrufbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=cMNgtEcPc14