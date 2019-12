Bissantz mit neuem Webauftritt: Mehr Wissen rund um BI und DeltaMaster

Nürnberg (ots) - Mit einem überarbeiteten Designkonzept und klarem Fokus aufansprechende, umfassende und verständliche Beiträge geht der neue Webauftrittvon Bissantz & Company an den Start. Auf verschiedenen Produktdetailseitenwerden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Funktionen derBusiness-Intelligence-Lösungen DeltaMaster und DeltaApp erläutert.Nützliches Wissen finden BI-Interessierte, Anwender, Datenmodellierer undDatenbankadministratoren im Newsroom zusammengestellt: Dazu gehört Aktuelles ausder DeltaMaster-Welt ebenso wie verschiedene Blogs mit Tipps und Tricks,Forschungsergebnissen und Standpunkten bzw. Denkanstößen des BI-Pioniers NicolasBissantz.Antworten auf die Frage "Warum DeltaMaster?" finden sich in verschiedenenBeispielen für den Einsatz der BI-Lösungssuite in unterschiedlichen Branchen,Unternehmensfunktionen und Komplexitätsgraden. Kunden erklären in Videos undPraxisberichten, welche Herausforderungen sie in den Bereichen Analyse,Reporting und Planung mit DeltaMaster gemeistert haben.Zudem können Webseitenbesucher selbst erleben, wie einfach "Sehen, verstehen,handeln" mit DeltaMaster funktioniert: Dafür sorgen interaktive Angebote wie einkostenloser Demozugang, um DeltaMaster als Desktop-Anwendung, im Browser oderdem Tablet auszuprobieren. Zum Testen der DeltaApp lassen sich unterschiedlicheDemoberichte herunterladen.Auch über die zahlreichen Veranstaltungsformate und -termine von Bissantz &Company können sich Besucher der Webseite ausführlich informieren. Für deneiligen Leser bietet eine übersichtliche Kalenderansicht Termine und Themen vonSchulungen, Events, Messen, Kundentreffen und Co. auf einen Blick.Neben mehr Content gib es klare Kontaktmöglichkeiten - zum Beispiel in Formeines Live-Chats, häufig verwendeter Formulare und direkter Ansprechpartner zuThemen wie Support, Presse, Personal, Partner und Management.Der gute Farbkontrast, lesbare Schriftgrößen und das klare, responsive Designder Website sorgen für komfortables Handling auch auf mobilen Endgeräten.Über Bissantz & CompanyBissantz & Company ist ein deutsches Softwareunternehmen und spezialisiert aufLösungen für anspruchsvolle Aufgaben der Datenanalyse, der Planung und desReportings. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und ist bis heuteinhabergeführt und eigenfinanziert. Das Hauptprodukt ist DeltaMaster, eineintegrierte Business-Intelligence-Software, die in unterschiedlichsten Branchengenutzt wird, im Mittelstand wie in Großunternehmen. Ein besonderer Schwerpunktliegt auf der Automation betriebswirtschaftlicher Analysen mit Methoden derKünstlichen Intelligenz. Zudem gilt Bissantz als Vorreiter, was die Gestaltung(Visualisierung) von Berichten und Cockpits angeht. Weitere Informationen stehenunter www.bissantz.de zur Verfügung.Pressekontakt:Bissantz & Company GmbHNordring 98D-90409 NürnbergTel. +49 911 935536 0http://www.bissantz.de/Petra Heinrichpetra.heinrich@bissantz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58261/4463281OTS: Bissantz & Company GmbHOriginal-Content von: Bissantz & Company GmbH, übermittelt durch news aktuell