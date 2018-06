"Bisherige Geschäftslogik hinterfragen und mutig in die Transformation investieren!" / ISM-Professor bewertet digitale Geschäftsmodelle im Vorfeld des Campus Symposiums

Dortmund (ots) - Digitale Geschäftsmodelle nehmen einen immergrößeren Stellenwert für Unternehmen ein. Der Markt ist in Bewegung,Plattformen wie Amazon und Airbnb boomen, Innovationskraft istgefragt wie nie. Ein Experte für digitale Geschäftsmodelle ist Prof.Dr. Ulrich Lichtenthaler von der International School of Management(ISM). Als Professor für Management und als Leiter desEntrepreneurship Institute @ ISM forscht er zu den Themen digitalesUnternehmertum und künstliche Intelligenz. Diese und viele weitereAspekte rund um die Digitalisierung werden am 6. und 7. Septemberbeim Campus Symposium in Iserlohn diskutiert. Im Vorfeld derVeranstaltung ordnet Professor Lichtenthaler das Thema ein.Die immensen Auswirkungen neuer digitaler Geschäftsmodelle werdenvon vielen Firmen immer noch massiv unterschätzt, wie derISM-Professor erklärt: "Daher bietet das Campus Symposium 2018 eineexzellente Plattform, um Entscheider weiter dafür zu sensibilisieren.Das Motto 'Digitize or die' ist dabei nicht übertrieben, weil diedigitale Transformation die Existenz zahlreicher Firmen in Fragestellt. Der zentrale Grund hierfür sind nicht digitale Technologienan sich, sondern die neuen und bahnbrechenden Geschäftsmodelle, diedadurch ermöglicht werden."Komplexe Maschinen, künstliche Intelligenz - viele Unternehmenstehen der Digitalisierung noch kritisch gegenüber. Um den digitalenWandel effektiv für sich nutzen zu können, sollten sie vor allem denMut aufbringen, langjährige Business-Konzepte zu überprüfen: "Dabeimuss gar nicht immer ein radikal neues und Plattform-basiertesGeschäftsmodell der Anspruch sein. Eine zielgerichtete Ergänzung desProduktverkaufs durch digitale Dienstleistungen mit neuenGeschäftsmodellen stellt oft einen entscheidenden Schritt dar - dennplötzlich verkaufen etablierte Firmen einem Kunden nicht mehr nuralle fünf Jahre ein neues Produkt, sondern zusätzlich alle fünfMinuten eine Dienstleistung."Um nicht in alten Strukturen zu verharren, rät er Firmen vor allemzu einer offenen Herangehensweise: "Vielmehr muss die bisherigeGeschäftslogik hinterfragt und mutig in die Transformation investiertwerden - auch wenn nicht jede digitale Initiative bis ins kleinsteDetail vorausgeplant werden kann."Im Zusammenhang mit digitalen Geschäftsmodellen fällt vermehrt derBegriff "Künstliche Intelligenz". Vor allem der Verlust dermenschlichen Komponente wird häufig in den Medien thematisiert."Digitale Lösungen und künstliche Intelligenz werden mancheArbeitsplätze ersetzen, vielfach sind sie aber auch komplementär zurmenschlichen Arbeit, die sich dann zwar ändert, aber nicht verlorengeht", bewertet Lichtenthaler die Situation. "Daher gehen dieExperten vieler Firmen in Summe auch eher von einem begrenztenVerlust von Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz aus und nichtvon einem Job-Kahlschlag."Diese und viele weitere Themen rund um die Digitalisierung werdenam 6. und 7. September beim Campus Symposium 2018 in Iserlohnbeleuchtet. Bei der größten von Studenten organisiertenWirtschaftskonferenz ihrer Art tauschen sich zahlreiche namhafteExperten aus. Auf dem Podium zum Panel "Digitale Geschäftsmodelle"diskutieren am ersten Veranstaltungstag ab 11:45 Uhr Hagen Rickmann(Geschäftsführer Telekom Deutschland), Matthias Schmuck (A3A/adessogroup), Axel Hefer (CFO von Trivago), David Görges (Leiter NeueMedien/CRM Borussia Dortmund) sowie Christina Herzog (DirektorinProdukt und Marketing bei Opel Deutschland).Das vollständige Interview mit Prof. Dr. Ulrich Lichtenthalerkönnen Sie unter presse@ism.de anfragen. Für weitere Interviews stehtHerr Lichtenthaler gerne zur Verfügung.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell