Bisher eher schleppendes Weihnachtsgeschäft für Einzelhändler

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

BERLIN (dpa-AFX) - Das wichtige Weihnachtsgeschäft läuft für viele Einzelhändler in Deutschland bisher relativ schleppend.



Dies zeigt eine Branchenumfrage, die der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin veröffentlichte. Die etwa 350 teilnehmenden Betriebe berichteten darin von einer eher durchwachsenen Entwicklung.

"Insgesamt deuten die Meldungen der Unternehmen darauf hin, dass das Weihnachtsgeschäft bisher leicht schwächer verläuft als im Vorjahr", erklärte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Man sei für die kommenden zwei Wochen bis zum Fest aber optimistisch, dass die Umsätze zulegen.

Schwierig sei die Lage derzeit in vielen Innenstädten. Dort äußerte sich laut HDE lediglich jeder vierte Einzelhändler zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft - insbesondere bei Kleidung und Textilien. Besser lief es in Vororten, Gewerbegebieten oder Stadtteilzentren sowie bei Anbietern, die auch Online-Shops betreiben./jap/DP/men