Bisher 1250 Anträge in NRW auf Hilfe bei Kinderwunschbehandlung

Düsseldorf (ots) - Seit Ende August haben in NRW rund 1250 ungewollt kinderlosePaare einen Antrag auf finanzielle Unterstützung des Landes bei derKinderwunschbehandlung gestellt. Das erklärte die zuständige BezirksregierungMünster auf Nachfrage der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Montagsausgabe). Fast alle bisher bearbeiteten Anträge seien positiv beschiedenworden, erklärte ein Sprecher der Bezirksregierung. Die Bearbeitungszeit derAnträge liege zwischen einer und vier Wochen. Laut Bezirksregierung wurdenbisher 96 Prozent der bearbeiteten Anträge positiv beschieden. Im Schnitt würden900 Euro zur Auszahlung beantragt. Die Landesregierung hatte im Sommerbeschlossen, dass NRW am Bundesprogramm zur Förderung von "Maßnahmen derassistierten Reproduktion" teilnimmt. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP)ist zufrieden. "Wir unterstützen Paare, um ihre Chance auf Erfüllung ihresKinderwunsches zu verbessern. Ich freue mich, dass unsere schnelle undunbürokratische Hilfe so gut angenommen wird. Der Kinderwunsch von Eltern darfnicht am Geld scheitern", sagte Stamp der Zeitung. Unterstützt werden in NRWPaare, deren Unfruchtbarkeit festgestellt wurde und bei denen die BehandlungAussicht auf Erfolg hat. Etwa jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren istungewollt kinderlos, so die Bundesregierung.