Bischofsweihe von Peter Kohlgraf aus dem Hohen Dom zu Mainz / Südwestrundfunk begleitet in seinen Programmen Amtseinführung / Sonntag, 27.8.2017 (FOTO)

Mainz (ots) -Peter Kohlgraf wird neuer Bischof von Mainz. Nach seiner Weihe amSonntag, 27. August 2017, im Hohen Dom St. Martin zu Mainz, wird erder 88. Nachfolger des heiligen Bonifatius in Mainz sein. SWR1 undSWR4 Rheinland-Pfalz sowie das SWR Fernsehen begleiten dieAmtseinführung.Über 30 Jahre ist es her, dass im Mainzer Dom ein Diözesanbischofgeweiht wurde. Jetzt ist es wieder soweit: Der Theologe PeterKohlgraf wird in den Bischofsstand erhoben. Der Gottesdienst im Dombeginnt um 11 Uhr und wird auf den Liebfrauenplatz übertragen. Derfrühere Mainzer Bischof Karl Kardinal Lehmann wird Peter Kohlgraf dieBischofsweihe spenden. Danach findet rund um den Dom ein "Fest derBegegnung" mit dem neuen Bischof statt.Neuer Bischof für über 740.000 katholische Kirchenmitglieder PapstFranziskus hatte den 50-jährigen Theologieprofessor und Priester desErzbistums Köln am 18. April zum Bischof von Mainz ernannt. Derfrühere Bischof Lehmann war im Mai vergangenen Jahres an seinem 80.Geburtstag in den Ruhestand entlassen worden. Das Bistum Mainzumfasst Teile der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz sowie einekleine Exklave im baden-württembergischen Bad Wimpfen mit 300Pfarreien und mehr als 740.000 katholischen Kirchenmitgliedern.Sondersendungen im Überblick: SWR Fernsehen Bereits am Samstag,26.8.2017, 19:30 Uhr, sendet das SWR Fernsehen in "SWR Aktuell" einpersönliches Portrait von Peter Kohlgraf in seiner neuenWirkungsstätte, dem Dom. Was ist er für ein Mensch? Welche Ereignissein seinem Leben haben ihn besonders geprägt? Was ist sein Lebensmotto- beruflich wie privat? Und wie will er die großen Fußstapfen seinesVorgängers Karl Kardinal Lehmann ausfüllen? Am Sonntag, 27.8.2017, 13bis 15:15 Uhr, überträgt das SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz live denGottesdienst, fragt die Besucher nach ihren Eindrücken und begleitetKohlgraf zum "Fest der Begegnung" mit vermutlich tausenden Menschenrund um den Dom. Online gibt es auf SWRAktuell.de ein exklusivesInterview mit Kohlgraf zum Thema Kirche und Internet: Warum hat ereinen eigenen Facebook-Account? Wie reagiert er auf Pöbler im Netz?Wie online muss Kirche heute sein? Außerdem wird die Bischofsweihelive gestreamt.SWR1 Rheinland-PfalzSWR1 Rheinland-Pfalz strahlt die Aufzeichnung seines Gesprächs mitPeter Kohlgraf in der Sendung "SWR1 Leute" am Sonntag, 27.8.2017, 10bis 12 Uhr, aus. Moderation: Katja Heijnen. Dort spricht er über dieAufgaben, die ihn auf ihn warten, wieso er als junger Mann dieEntscheidung traf, Priester zu werden, was er an seinem Leben imrheinhessischen Partenheim schätzte und worauf er sich in Mainzfreut.SWR4 Rheinland-PfalzSWR4 Rheinland-Pfalz widmet am Sonntag, 27.8.2017, 12 bis 13 Uhrlandesweit eine Magazinsendung dem Thema: "Der neue Bischof für Mainz- Dr. Peter Kohlgraf als Kirchenmann und Privatmensch". Moderation:Wolfgang Röben. Von 13 bis 15:30 Uhr werden der katholischeGottesdienst und das Geschehen rund um den Dom live von Radio Mainzfür die Region ausgestrahlt, kommentiert von Hans Michael Ehl aus derSWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft, der zusammen mitKohlgraf Theologie studiert hat.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell