Bischofs-Appell an G20-Finanzminister für mehr globale Gerechtigkeit

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Die katholische Bischof von Baden, Erzbischof Stephan Burger, und sein evangelischer Kollege, Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, haben sich für eine faire Entschuldung von Entwicklungs- und Schwellenländern ausgesprochen.



"Es ist an der Zeit, die Welt mit den Augen der Armen zu sehen", sagte Burger dem "Badischen Tagblatt" (Mittwoch) kurz vor dem G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Baden-Baden. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wollten die beiden Bischöfe an diesem Freitag ihre Solidarität mit den Armen zeigen und dem Ruf nach globaler Gerechtigkeit Nachdruck verleihen.

Die Aufgabe der mächtigen Finanzmister sei es gerade nicht, die Interessen einzelner starker Gruppen und Länder durchzusetzen, betonte Cornelius-Bundschuh. "Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass gerade die Armen bessere und nachhaltige Lebensperspektiven erhalten." Die G20 sei nicht auf der Ebene der UN demokratisch legitimiert. Deshalb hätten die oft am stärksten betroffenen Länder im globalen Süden keine Mitsprache. "Für die dort lebenden Menschen wollen wir eintreten." In der Gruppe der 20 (G20) sind die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie die Europäische Union vertreten./avg/DP/edh