Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ zur aktuellen Lage in Nahost

Bonn (ots) - Der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax, BischofDr. Heiner Wilmer SCJ (Hildesheim), erklärt zu den aktuellen Entwicklungen imNahen Osten:"Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten geben Anlass zu größter Besorgnis.Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich vertieft; dieEskalationsspirale droht in einen Krieg einzumünden. Sollte dieser nichtvermieden werden, so werden nicht nur unzählige Menschen darunter zu leidenhaben, sondern die Länder der Region geraten noch tiefer als bislang schon inden Abwärtsstrudel aus Hass, gesellschaftlicher Zerrüttung, Gewalt, Terror undVerarmung. Ein Krieg zwischen den USA und dem Iran muss deshalb verhindertwerden. Alle Kräfte der Diplomatie müssen aufgeboten werden, um ein weiteresgroßes Blutvergießen im geschundenen Nahen Osten zu vermeiden. Die beidenStreitparteien sind hier in erster Linie gefordert. Aber auch die anderenAkteure auf der Weltbühne - auch die Europäische Union - sind aufgerufen, zutun, was immer getan werden kann, damit den Menschen nicht ein weiterer Kriegaufgebürdet wird.Niemand sollte sich über den Charakter des iranischen Regimes täuschen: Inseinem Bestreben, eine Vormachtstellung im Nahen Osten zu erringen und dieSchiiten im konfessionellen Konflikt mit den Sunniten obsiegen zu lassen,überzieht der Iran die Länder der Region mit den Gewalttaten ihm nahestehenderGruppen und Milizen. Der Iran in seiner jetzigen Verfassung missachtet dieMenschenrechte und ist ein Hindernis auf dem Weg zu einem gerechten Frieden auchin seinen Nachbarländern.Die aktuelle Kriegsgefahr geht aber ebenso von den USA aus. Ihre Nahost-Politikwirkt seit Jahren konzeptionslos und unberechenbar. Auch trägt die Verachtungdes derzeitigen Präsidenten gegenüber zwischenstaatlicher Kooperation undmultilateralen Strukturen zur Zersetzung der internationalen Ordnung bei. Dieswirkt sich notwendigerweise auch auf die Möglichkeiten der Streitschlichtung undder Friedenssicherung aus. Nicht zufällig ist die neue Runde der Spannungenzwischen den USA und dem Iran durch den Austritt der USA aus dem von zahlreicheninternationalen Mächten geschlossenen Abkommen zur Verhinderung beziehungsweiseVerlangsamung des iranischen Nuklearprogramms eingeläutet worden.Gerade in der jetzigen Situation bitte ich die Katholikinnen und Katholiken inDeutschland um ihr leidenschaftliches Gebet für den Frieden. Pax et Bonum!"