Bischöfin Fehrs für den Rat der EKD beim 3. Öffentlichen Hearing Kindesmissbrauch

Hannover (ots) - Subhead:Kirsten Fehrs auf Einladung der Unabhängigen Kommission zurAufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin bei ÖffentlichemHearing Kirchen und ihre Verantwortung zur Aufarbeitung sexuellenKindesmissbrauchsAm heutigen Mittwoch (27. Juni) hat Bischöfin Kirsten Fehrs(Hamburg und Lübeck) gemeinsam mit dem katholischen Bischof StephanAckermann (Trier) in Berlin am ´3. Öffentlichen Hearing` derUnabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchsteilgenommen. Als Mitglied des Rates vertritt Bischöfin Fehrs beimHearing die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).Es ist das erste öffentliche Hearing der Unabhängigen Kommission,das sich speziell mit dem Thema ´Kirchen und ihre Verantwortung zurAufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs` beschäftigt. Gemeinsam mitBischof Ackermann hörte sie Erfahrungsberichte von Betroffenen. ZumAbschluss des Tages sprachen beide auf dem Podium "Nach dem Zuhören -Aufarbeitung verantwortlich weiterführen".Kirsten Fehrs: "Ich bin dankbar dafür, dass die beiden großenKirchen in Deutschland von der Unabhängigen Kommission zu diesemöffentlichen Hearing eingeladen wurden und Gelegenheit haben zureden. Und ich stehe mit großem Respekt vor den Betroffenen, die inso einem öffentlichen Raum von ihren bedrückenden Erfahrungenberichten. Die Gewalt, die sie durch Pastoren und kirchlicheMitarbeitende erlitten haben, ist furchtbar und für mich wiederzutiefst verstörend.Als evangelische Kirche müssen wir Verantwortung dafür übernehmen,dass wir Schuld auf uns geladen haben. Wir haben die uns anvertrautenjungen Menschen nicht ausreichend vor Grenzverletzung undsexualisierter Gewalt durch Täter und Täterinnen in unseren Reihengeschützt.Lernen heißt das Programm - Aufarbeiten bedeutet eben nicht:Abarbeiten. Aufarbeitung bedeutet, durchschauen zu lernen, dassGewalt solange Macht hat, wie man sie nicht beim Namen nennt.Als Landeskirchen sind wir auf dem Weg. In unterschiedlichen Tempi- aber konsequent im Blick auf Prävention - so hat jede LandeskirchePräventionsbeauftragte, Fortbildungs- und Schulungsprogramme werdenderzeit umgesetzt. Was zudem unbedingt verstärkt werden muss sindMaßnahmen und unabhängige Ansprechstellen, damit sich Betroffene auchermutigt sehen, sich zu melden.Schließlich geht es in der Aufarbeitung auch darum, einegesellschaftliche Debatte anzustoßen, um Täterstrategien auszuhebelnund sexualisierte Gewalt zu verhindern. Auch hierfür sind wir auf dieEindrücke und Hinweise der Betroffenen angewiesen, um unsereStrukturen langfristig und nachhaltig zu verbessern", so dieBischöfin.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.hinschauen-helfen-handeln.de/Hannover, 27. Juni 2018