"Bis zur letzten Sekunde alles geben!" Wer schlägt Steffen Henssler und gewinnt eine Million Euro? "Schlag den Henssler" am Samstag live auf ProSieben

Unterföhring (ots) - "Den Henssler darf man auf keinen Fallunterschätzen, er ist bärenstark", sagt Kandidat Alex aus Frankfurt.Der 30-jährige ehemalige Wettkampfschwimmer und Unfallchirurg isteiner von drei Kandidaten, die den bislang ungeschlagenen SteffenHenssler besiegen wollen - bei "Schlag den Henssler" am Samstag, 24.März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.Wie besiegt man einen Steffen Henssler? Alex hofft, seinenberühmten Gegner bei Sport- und Wissensspielen abzuhängen. "Da kommtmir meine Vielseitigkeit etwas zugute", glaubt der Kraftsportfan.Seine Devise: "Langer Atem! Und bis zur letzten Sekunde alles geben!"Der frühere Wasserballprofi Xabier zeigt sich ebenfallsangriffslustig: "Tatsächlich stärker ist Steffen Henssler auf jedenFall im Zwiebeln schneiden - da hat er die schärferen Messer", sagtder 37-jährige Lehrer aus Würzburg. Er würde gegen Henssler vonAnfang an Gas geben: "Das Beste gegen Lampenfieber ist, mit demWettkampf zu beginnen!" Für den Hamburger "Ironman"-TeilnehmerClaudius (34) steht fest: "Mein Plan ist wie beim HSV. Selbst wenn esdüster aussieht: Ab jetzt immer mehr Punkte machen als der Gegner.Unabsteigbar!"Welcher Kandidat gegen Steffen Henssler antreten soll, können dieZuschauer bis Samstag auf www.schlag-den-henssler.de bestimmen. DerKandidat mit den meisten Stimmen und damit Herausforderer von SteffenHenssler wird zu Beginn der Live-Show bekannt gegeben. Moderiert wirddie Show von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts mitdabei: Rea Garvey feat. Kool Savas ("Is it Love?") und Anne-Marie("Friends")."Schlag den Henssler" am 24. März 2018, um 20:15 Uhr, live aufProSiebenHashtag zur Show: #SdHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell