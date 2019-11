Köln (ots) -Eine Studie des Robert Koch-Instituts hat bewiesen: Bildung undGesundheit hängen zusammen. Der Sozialstatus von Menschen beeinflusstihre Gesundheit wie kaum ein anderer Faktor und führt dazu, dassBildungsbenachteiligte bis zu zehn Jahre früher sterben als dieBildungselite. Dr. Eckart von Hirschhausen fragt sich: Warum istdieser Zusammenhang kaum bekannt? Wie genau bestimmen Schulabschlüssedas ganze Leben? Und sind gute Lehrer wirksamer als Ärzte? "KeinMedikament ist so wirksam wie ein gesunder Lebensstil. Das ist leichtgesagt. Aber gesundes Essen, genug Schlaf, eine ruhige Wohnung,Urlaube, oder eine Sportausrüstung - all das muss man sich ersteinmal leisten können." Die Dokumentation "Hirschhausen macht Schule- warum Bildung gesund ist" läuft am Montag, 11. November 2019 um20.15 Uhr im Ersten und ist ein Beitrag zur ARD-Themenwoche "ZukunftBildung".Bereits am Nachmittag ist Eckart von Hirschhausen in der Radiosendung"WDR 5 Quarks" zu Gast. Ab 15.20 Uhr spricht er mit den Hörer*innenüber den Zusammenhang von Bildung und Gesundheit - und was man daranändern könnte. Außerdem als Wochenserie: fünf kurze, aber effektiveGesundheitstipps von Eckart von Hirschhausen bei WDR 4 und WDR 5.Direkt im Anschluss an die Dokumentation folgt mit "hart aber fair"die Live-Diskussion im Ersten: Ab 21 Uhr diskutiert Frank Plasbergunter dem Titel "Schlechte Bildung, kürzeres Leben: Wie kann das seinim Jahr 2019?" mit seinen Gästen: Was kann man gegen diese krasseUngerechtigkeit tun? Und welche Rolle spielen Schule, Elternhaus undPolitik dabei? Zu Gast sind u.a. Eckart von Hirschhausen und dieTaxifahrerin Tanja Stolze, die für die Dokumentation an einem großenExperiment teilgenommen. Außerdem Arbeits- und SozialministerHubertus Heil, der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Kemmerich sowieLehrerin und Autorin Doris Unzeitig. Im Einzelgespräch: HannahSteiger, die als Gesundheitsfachkraft an einer integriertenGesamtschule in Hessen tätig ist."Hirschhausen macht Schule": eine Statistik wird lebendigIn der Dokumentation zeigt Eckart von Hirschhausen in einemExperiment mit hundert Versuchspersonen aus ganz Deutschland, welcheFaktoren sich besonders auf die Gesundheit auswirken. Gemeinsam mitdem Sozialwissenschaftler Dr. Thomas Lampert vom Robert Koch-Institutteilt er die Teilnehmer*innen des Experiments in drei Gruppen ein:oberer, mittlerer und unterer Sozialstatus. Sie beantworten Fragenwie: Leben Sie in der Nähe von Parks und Wald? Wer macht regelmäßigSport? Trinken Sie weniger als sechs Gläser Bier, Wein oder Schnapspro Woche? Wer die Fragen für sich mit "Nein" beantwortet, bleibtstehen, "Ja" bedeutet einen Schritt nach vorne. Wer am Ende vornesteht, hat - statistisch gesehen - die besten Chancen auf einlängeres Leben.Von Hirschhausens erste Zigarette und Senioren auf demSchlamm-ParcoursParallel zum Experiment reist Eckart von Hirschhausen quer durchDeutschland: In einer Schule in Frankfurt zeigt er, wie wichtig eineSchulkrankenschwester fürs Zeugnis ist und übt mit hundert Schülerndie Herzdruckmassage - im Takt von Helene Fischers "Atemlos". Undzehn Senior*innen beweisen in einem Schlammparcours-Rennen, dass auchim Alter noch neue sportliche Leistungen möglich sind . Das Gehirndankt das mit Aufmerksamkeit, Nervenwachstum und Schutz vor Demenz.Außerdem raucht Eckart von Hirschhausen seine erste Zigarette -selbstverständlich unter ärztlicher Aufsicht und im Dienste derWissenschaft. Sein Fazit: "Das wird auch die letzte bleiben, mir warkotzübel! Wenn es einen ärztlichen Rat gibt, dann den: Nicht Rauchen!Rauchen ist die führende Ursache dafür, warum Menschen vorzeitigsterben."Eckart von Hirschhausen: "Bildung beginnt schon vor der Geburt""Als Arzt habe ich in der Kinderneurologie- und Psychiatriegearbeitet. Deshalb wollte ich auch zeigen, wie Bildungs- undGesundheitschancen von über 10.000 Kindern pro Jahr schon imMutterleib zerstört werden - durch Alkohol", sagt Eckart vonHirschhausen. Marco B., ein junger Mann aus Berlin, muss mit FASDleben. Das "Fetale Alkoholsyndrom" schränkt Marco in seiner geistigenund körperlichen Entwicklung stark ein und macht ihn selbstalkoholabhängig. Das Besondere: Der 44-Jährige will über seineKrankheit aufklären und hält an Schulen Vorträge, um den Jugendlichendie Gefahren von Alkohol vor Augen zu führen. Eckart vonHirschhausen: "Bildung beginnt schon vor der Geburt - und begleitetuns ein Leben lang. Und bevor die Schule losgeht sind entscheidendeWeichen oft schon gestellt. Dieser gesellschaftlichen Herausforderungmüssen wir uns stellen."Sendehinweise:"Hirschhausen macht Schule - warum Bildung gesund ist", Montag,11.11.2019, 20.15 Uhr, Das Erste."hart aber fair", Montag, 11.11.2019, 21.00 Uhr, Das Erste."WDR 5 Quarks", Montag, 11.11.2019, ab 15.04 Uhr, WDR 5.Alle Informationen zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" finden Sieunter themenwoche.ARD.de und in der WDR-Presselounge:www.presse.wdr.de.