Bis heute für den Müll / Tag der Lebensmittelverschwendung: Alle Lebensmittel, die bis 2.Mai produziert werden, landen in der Tonne.

Berlin (ots) - Berlin, 01.05.18: Der 02. Mai markiert den Tag imJahr, ab dem die für Deutschland produzierten Nahrungsmittel nichtmehr auf den Müll landen, sondern endlich verwertet und tatsächlichgenutzt werden. Mit dem "Tag der Lebensmittelverschwendung" will dieNaturschutzorganisation WWF symbolisch verdeutlichen, dass wir in derBundesrepublik fast ein Drittel des aktuellen Verbrauchs vonLebensmitteln ungenutzt verschwenden. Einer WWF-Analyse zufolgeentspricht das Volumen allein in Deutschland jährlich rund 18 Mio.Tonnen."Umgerechnet sind alle Nahrungsmittel, die wir in den ersten vierMonaten von 2018 produziert haben, auf dem Müll gelandet", sagt TanjaDräger de Teran, WWF-Referentin für Landwirtschaft. Da sich dieBundesregierung aber lautstark zu dem Ziel bekenne, dieLebensmittelverluste bis 2030 zu halbieren, müsste der symbolische"Tag der Lebensmittelverschwendung" damit eigentlich jedes Jahr ummehrere Kalendertage nach vorne rutschen. Doch das ist nicht derFall, so die Kritik: "Seitens der Bundespolitik hat es in derVergangenheit viele Ankündigungen gegeben. Aber bis heute fehlt es aneiner fundierten Erfassung der Lebensmittelverluste. Damit ist esauch nicht möglich nachzuweisen, ob überhaupt und was konkreterreicht worden ist. Wir brauchen endlich eine abgestimmte nationaleStrategie zur Verminderung von Lebensmittelverlusten, die klare undverbindliche Zielvorgaben vom Produzenten über dieLebensmittelindustrie bis hin zum Handel und der Gastronomieerarbeitet."Laut WWF werden jährlich 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftlicheFläche bewirtschaftet, nur um die darauf angebauten Produkte wiederzu wegzuwerfen. Hinzukommen unnötig freigesetzteTreibhausgasemissionen in Höhe von 48 Mio. Tonnen. Bereits heutekönnt wir auch ohne den Einsatz neuer Technologien 10 der 18Millionen Tonnen Lebensmittelverluste vermeiden - etwa durch einverbessertes Management entlang der Wertschöpfungskette,nachhaltigere Marketingstrategien und veränderte Konsumgewohnheiten."Eine Ende der Lebensmittelverluste, ist aktiver Umwelt- undKlimaschutz", so Dräger de Teran.- WWF-Studie "Das große Wegschmeißen":https://www.wwf.de/dasgrossewegschmeisse- Bundesländervergleich:www.wwf.de/bundeslaendervergleich-lebensmittelverschwendung