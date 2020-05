"Bis bald im Stubaital": Mit starken Werten und Optimismus in den Sommer

Neustift im Stubaital (ots) - Der Tourismusverband Stubai Tirol startet gleichermaßen behutsam wie inspirierend die Sommer-Kommunikation. Dabei werden verstärkt Themen und Werte in den Vordergrund gerückt, für die das Stubaital seit jeher steht: Intakte Natur, Wasser, Regionalität, Genuss, unberührte Landschaften und ein gesunder Lebensraum."Etwas genießen, auf das man verzichten muss", beginnt beispielsweise das Video, welches der Tourismusverband Stubai aktuell auf Facebook gepostet hat. Mit atemberaubenden Luftaufnahmen werden damit Urlaubssehnsüchte geweckt. "Gerade jetzt ist es uns wichtig, aktiv mit den vielen Stammgästen in Kontakt zu bleiben", betont Roland Volderauer, Geschäftsführer des TVB Stubai Tirol. "Wir wollen mit emotionalen, authentischen und zuversichtlichen Inhalten inspirieren und zeigen, dass unsere Themen und Angebote mehr denn je im Zeitgeist sind. Auch neue Zielgruppen wollen wir gezielt ansprechen - die Bilder der unberührten Natur regen zum Träumen an, aber auch zur Reise ins Stubai, wenn es denn etwa auch für unsere internationalen Gäste wieder möglich ist."Attraktive Angebote rund um Berg & Wilde Wasser"Im Stubaital blickt man mit Zuversicht in die touristische Zukunft, denn man kann auf starke und ehrliche Werte zurückgreifen, die in Zeiten wie diesen wieder bewusster nachgefragt werden", ist Volderauer überzeugt. "Die Rückmeldungen der Gäste sind überwiegend sehr positiv und es freut uns, dass hier viel Loyalität spürbar ist!"Der Tourismusverband Stubai Tirol möchte sich gezielt als nahe und sichere Destination mit Angeboten positionieren. Der große Vorteil, man braucht nichts Neues zu erfinden. Es locken zahlreiche Naturerlebnisse, wie etwa der WildeWasserWeg, die Seven Summits, der Stubaier Höhenweg, die Naturschauplätze und tiefblaue Bergseen, um nur ein paar zu nennen.Bis bald Zum Video (https://www.youtube.com/watch?v=l1dANWuQiLk#action=share)Pressekontakt:Mag. Jennifer PlattnerProMediaBrunecker Str. 1, 6020 Innsbruckt: +43 512 214004 - 17 od. m: +43 664 5208373 http://www.newsroom.prmailto:jennifer.plattner@pro.mediaTourismusverband Stubai TirolStubaitalhaus, Dorf 3, 6167 Neustift http://www.stubai.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132610/4585788OTS: ProMedia Kommunikation GmbHOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell