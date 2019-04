Bis Sommer 2020: Deutsche Messe bekommt superschnelles 5G-Netz

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Messe installiert auf ihrem Gelände in Hannover ein eigenes, flächendeckendes 5G-Netz.



Bis zum Sommer 2020 sollten sämtliche Hallen sowie das Freigelände mit dem neuen Mobilfunkstandard ausgerüstet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch am Rande der Hannover Messe mit. Im Herbst 2020 solle mit der "5G CMM Expo" eine neue 5G-Messe starten. "5G ist die Schlüsseltechnologie für die weitere Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, denn erst mit 5G wird das Konsumenten-Internet zum Industrie-Internet", sagte Messechef Jochen Köckler. Das Messegelände solle zu einem "Schaufenster der Zukunft" werden.

Im Zuge der Vernetzung von Maschinen und Anlagen sind Firmen auf schnelle Datennetze auch im Mobilfunk angewiesen, ebenso künftige autonom fahrende Autos. Auch in der Autobranche gibt es Überlegungen, selber Betreiber dieser Funktechnologie in der Produktion zu werden. Derzeit läuft die Auktion der 5G-Frequenzen./tst/DP/fba