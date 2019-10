Bis zu 8.000 Anfragen täglich: München erweitert IsarTiger / MVG-Chef Ingo Wortmann konkretisiert Wachstumspläne für On-Demand Ridepooling / IsarTiger soll zur eigenen Mobilitätssparte heranwachsen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) testet seit einem Jahr denOn-Demand Ridepool Service "IsarTiger". Die Shuttle-Fahrzeuge tigernan drei Abenden pro Woche durch ein 120 Quadratkilometer großesRevier mit einer Nachfrage von bis zu 8.000 Anfragen pro Abend. DiePooling-Quote und Auslastung steigen kontinuierlich und zeigen: dasAngebot trifft auf eine große Nachfrage. Eine enge Zusammenarbeit mitdem Taxigewerbe ist geplant, um das starke Wachstum in den nächstenJahren gemeinsam abzubilden. Nun konkretisiert VDV-Präsident undMVG-Chef Ingo Wortmann die weiteren Pläne für den IsarTiger inMünchen.IsarTiger wird eigene MVG-Mobilitätssparte neben U-Bahn, Trambahnund Bus"Ridepooling hat aus unserer Sicht großes Potenzial, um den ÖPNVnoch bedarfsgerechter und attraktiver zu gestalten. So könnte der MVGIsarTiger künftig auch in Stadtrandgebieten zur festen Größe imMVG-Angebot werden, unser Nachtnetz bereichern und ergänzend alsShuttle für bestimmte Zielgruppen eingesetzt werden, etwa alsZubringer für Kindertagesstätten ohne ÖPNV-Anbindung aber mitzahlreichen Elterntaxis. Mittelfristig wird sich unser Tiger aufdiese Weise als eigene Mobilitätssparte neben U-Bahn, Trambahn undBus etablieren." erklärt MVG-Chef Ingo Wortmann.Noch dieses Jahr: Anbindung Parkstadt Schwabing mit 12.000ArbeitsplätzenDie Parkstadt Schwabing mit rund 12.000 Arbeitsplätzen und ca.6.000 Anwohnern wird voraussichtlich ab Mitte Dezember 2019 durch denMVG IsarTiger angebunden. Hierfür wird extra eine Verknüpfung mit denumliegenden Knoten von U-Bahn, Bus, Flughafen-Expressbus und Tramgeschaffen. Die Shuttle-Fahrzeuge sollen rund 40 klassische undvirtuelle Haltestellen bedienen. Der MVG IsarTiger wird in derParkstadt Schwabing zunächst montags bis freitags von ca. 6 Uhr bis20 Uhr fahren. Bei entsprechender Nachfrage werden die Betriebszeitenerweitert. Das Angebot zielt eindeutig auf Pendlerverkehre ab. Zielist, dem Individualverkehr eine attraktive und hochwertigeAlternative zu liefern, sodass Menschen ihr eigenes Auto stehenlassen und den Nahverkehr nutzen. "Unser neues Projekt in derParkstadt Schwabing zeigt, wie sich Ridepooling in urbanen Zentrenintelligent mit Bussen und Bahnen vernetzen lässt", führt Wortmannaus.MVG & IsarTiger zeigen eindeutig, wie sich der Nahverkehrtransformiert"Am Beispiel der MVG können wir gut erkennen, welche Entwicklungder ÖPNV in den nächsten Jahren nehmen wird" sagt Maxim Nohroudi,Geschäftsführer von door2door. "Die Angebote des Nahverkehrs werdenflexibler, dynamischer und noch kundenorientierter. Damit gelingt diewichtige Verkehrswende, denn die Bürger wollen eine attraktiveAlternative zum eigenen PKW. Wir werden bald einen Nahverkehrerleben, so komfortabel wie das eigene Auto."Pressekontakt:Katja DiehlLeiterin PR & Kommunikationkatja@door2door.io | Tel: +49 179 3407206Original-Content von: door2door, übermittelt durch news aktuell