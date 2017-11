Bis zu 60% bei Zugreisen in Italien sparen / GoEuro und Italo Treno bieten zusammen einen exklusiven Tarif an

Berlin (ots) - Genieße die Weihnachtszeit und erlebe Silvester inItalien. GoEuro bietet diesen Winter einen exklusiven Tarif fürZugverbindungen quer durch Italien an, von dem Reisende beim Erkundenvon mehreren italienischen Städten profitieren können.GoEuro, die Reiseplattform für Bahn-, Bus- und Flugverbindungen inganz Europa, schließt sich mit dem italienischen Anbieter fürHochgeschwindigkeitszüge Italo Treno zusammen, um einen exklusivenTarif für mehrere Reiserouten quer durch Italien anzubieten. DerGoEuro "Exclusive Fare" kann im Zeitraum vom 6. bis 13. Novembergebucht werden, das Angebot gilt für Reisen vom 1. Dezember 2017 bis10. Januar 2018.Diese Kooperation erlaubt den Reisenden, mehrere Orte in Italienzu niedrigen Preisen zu besuchen - und zwar bereits ab 11 EUR proStrecke.Im Angebot sind unter anderem Städte wie Rom, Florenz und Venedig.Bei diesen Verbindungen zahlen Reisende z. B. nur 90 EUR, was eineErsparnis von 50% gegenüber dem Smart-Flex Tarif bedeutet. EineRundreise zu diesen drei Städten umfasst sowohl die historischenAttraktionen der Hauptstadt Italiens als auch die Kunstwerke undArchitektur der Renaissance in der Toskana Region und dieromantischen Kanäle in Venedig.Der "Exclusive Fare" lässt sich darüber hinaus auch fürausgewählte Strecken, passend Tagesausflüge, nutzen - beispielsweisevon Florenz nach Verona oder von Florenz nach Venedig, ab einem Preisvon 19 EUR mit einer Ersparnis von 50%.Tickets von Mailand nach Turin werden für nur 11 EUR angeboten,was 60% Preisersparnis bedeutet. Und für die Strecke Neapel - Rom,die Sehenswürdigkeiten wie Forum Romanum oder Kolosseum bietet, istschon ab 17 EUR verfügbar, was ca. die Hälfte vom Originalpreisausmacht.Folgende Bahnstrecken sind im Angebot* inbegriffen:Mailand - Turin: für 11 EUR 60% ErsparnisRom - Mailand: für 35 EUR 55% ErsparnisRom - Neapel: für 17 EUR 55% ErsparnisFlorenz - Venedig: für 19 EUR 50% ErsparnisFlorenz - Verona: für 19 EUR 50% ErsparnisFlorenz - Turin: für 31 EUR 45% ErsparnisRom - Florenz: für 25 EUR 40% Ersparnis*Der Preis gilt pro Person, die angegebene Ersparnis bezieht sichauf den Normalpreis Die Tickets können unter dem folgenden Linkgebucht werden:https://www.goeuro.de/reisen/exklusiv-angebot-bahn-italien *DerGoEuro "Exclusive Fare" kann mit keinen weiteren Angeboten kombiniertwerden und gilt solange der Vorrat reicht. Die Tickets sind wedererstattbar noch übertragbar.Über GoEuroGoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht,Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zubuchen. In Partnerschaft mit mehr als 500 europäischenTransportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz undeinfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort.Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- undFlugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit undkombinierten Teilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen undVergleichen dutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. MitGoEuro ist Reisen einfach, flexibel und persönlich.Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan mehr als200 Mitarbeitende aus über 40 Ländern. Im Oktober 2016 erhielt GoEuroeine Investition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investorenrund um Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers.Pressekontakt:Stephanie Schlanertstephanie.schlanert@goeuro.comTel: 030 - 5770 27170Original-Content von: GoEuro Travel GmbH, übermittelt durch news aktuell