Bis zu 48 Stunden unterwegs mit den neuen car2go Tagespaketen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ostern steht vor der Tür und viele Städter packen zu dieser Zeitihre Koffer, um die Feiertage mit ihren Liebsten zu verbringen. Mitdem smart fortwo in ein romantisches Wochenende zu zweit starten odermit dem Mercedes-Benz CLA zum Osterbrunch bei Freunden vorfahren - ansechs Standorten in Deutschland können die Fahrzeuge der car2goFlotte im Aktionszeitraum vom 24. März bis 8. April 2018 zumgünstigen Ostertarif gebucht werden. "Mit den neuen car2go packagesrund um die Feiertage kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nachattraktiven Angeboten für Langzeitmieten entgegen", erklärt ThomasBeermann, CEO der car2go Europe GmbH.Ab 59 Euro (24 Stunden) oder 109 Euro (48 Stunden) gibt es dasgünstigste Angebot mit dem smart fortwo. Einen Tag mit der A-Klassemobil sein, kostet 69 Euro und zwei Tage 129 Euro. Die B-Klasse, GLA-und CLA-Modelle können für 79 Euro einen Tag und für 149 Euro zweiTage lang genutzt werden. Beim 24-Stunden package sind 200 Kilometer,beim 48-Stunden package 400 Kilometer im Preis inbegriffen. "Damitsteht einem entspannten, längeren Wochenendausflug nichts mehr imWege", so Beermann. Dabei gilt: Einfach das gewünschte Paket vorMietbeginn in der App auswählen und losfahren. Die neuen Tagesratensollen zukünftig rund um die Feiertage und in der Ferienzeit indefinierten Aktionszeiträumen zum Einsatz kommen. Die nächsteGelegenheit: Pfingsten.Die maximale Mietdauer im Aktionszeitraum beträgt 48 Stunden. DasGeschäftsgebiet kann während der gesamten Mietdauer verlassen werden.Der Kunde mietet das Fahrzeug danach wie gewohnt wieder imursprünglichen Geschäftsgebiet ab. Das Angebot ist auf Deutschlandbeschränkt und ist in den Städten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg,München, Köln und Düsseldorf verfügbar. Auslandsfahrten sind nichtmöglich.Pressekontakt:Vera Pfister, car2go, +49 711 17 33966, media_car2go@daimler.comOriginal-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell