Bis zu 45 Prozent vom Einkommen: So hoch sind die Wohnkosten für Mittelschicht-Familien

Nürnberg (ots) - Ein großer Vergleich der Mietpreise in den 14größten deutschen Städten von immowelt.de zeigt:- München ist die teuerste Stadt: die Wohnkostenquote von Familienaus der Mittelschicht liegt bei 45 Prozent- Auf Rang 2 folgen Frankfurt und Berlin mit 39 Prozent- Die geringste Quote weisen Dortmund und Essen auf. Dort müssennur rund 22 Prozent des Gesamteinkommens für Mietzahlungenaufgewendet werdenDie Mieten in Deutschlands Großstädten steigen weiter an. Vorallem auch junge Familien mit Kindern aus der Mittelschicht habenderzeit Probleme, bezahlbare Wohnungen in Ballungsgebieten zu finden.Eine Analyse von immowelt.de, einem der führenden deutschenImmobilienportale, der 14 größten Städte verdeutlicht das Problem.Dafür wurde aus dem mittleren Einkommen und den Kosten für dieWarmmiete die Wohnkostenquote einer Modellfamilie berechnet.Spitzenreiter bei dieser Quote ist München mit 45 Prozent. Dortmüssen Familien mit mittlerem Einkommen fast die Hälfte ihrerEinkünfte von im Schnitt 4.242 Euro (netto) für Warmmiete (1.907Euro) ausgeben. Angesichts dieser hohen Quote bleibt Paaren mit zweiKindern häufig nur die Wohnungswahl am preiswerteren Stadtrand oderim Umland. Die zentralen Lagen von München dürften für vieleDurchschnittsverdiener längst zu hochpreisig sein.Bankenmetropole liegt bei Einkommen vor BerlinDie traditionell teure Banken-Stadt Frankfurt am Main und Berlinfolgen mit einer Wohnkostenquote für Mittelschicht-Familien vonjeweils 39 Prozent auf dem zweiten Platz. Zwar liegt Frankfurt mit4.122 Euro beim Gesamteinkommen deutlich vor Berlin (3.559 Euro).Allerdings ist in der Mainmetropole das Mietniveau mit 1.607 EuroWarmmiete höher als in der Bundeshauptstadt mit 1.387 Euro.Dresdner Wohnquote höher als in StuttgartMit Dresden liegt eine ostdeutsche Stadt auf dem geteilten Rang 4.Familien mit mittlerem Einkommen müssen dort 32 Prozent ihresmonatlichen Budgets von 3.444 Euro für das Wohnen ausgeben. Die Quotein Dresden ist damit so hoch wie die in Nürnberg und um einenProzentpunkt höher als die in Stuttgart mit 31 Prozent. DieLandeshauptstadt Baden-Württembergs schlägt bei den mittlerenEinkommen mit 4.249 Euro sogar knapp München. Die Warmmieten für einefamilientaugliche Wohnung betragen in Stuttgart 1.327 Euro. Dasergibt Platz 5 im Vergleich.Das beste Verhältnis von Warmmiete und Einkommen aller deutschenGroßstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern bieten Dortmund und Essenmit je 22 Prozent. In Dortmund kostet eine Wohnung zwischen 80 und120 Quadratmetern 817 Euro, das mittlere Netto-Einkommen einerFamilie beläuft sich dort auf 3.646 Euro. In Essen sind die Mietenmit 847 Euro zwar etwas teurer, doch dafür sind die Einkommen derModellfamilie mit 3.775 Euro ein wenig besser als in Dortmund.Für die Analyse von Immowelt wurde das Durchschnittsgehalt für diejeweilige Stadt zugrunde gelegt (Median des Einkommens am Wohnort)und mit 150 Prozent pro Paar veranschlagt (ein Partner arbeitetdemnach Vollzeit, der andere in 50-Prozent-Teilzeit). Hinzugerechnetwurde die Zahlung von Kindergeld für zwei Kinder. Dieses Einkommenentspricht dem, was gemeinhin als Mittelschicht angesehen wird. Ausdem Verhältnis von Gesamteinkommen sowie Miet- und Nebenkosten derjeweiligen Stadt für eine familientaugliche Wohnung zwischen 80 und120 Quadratmetern ergibt sich schließlich die sogenannteWohnkostenquote.Ausführliche Ergebnisgrafiken und Tabellen stehen hier zumDownload bereit: http://ots.de/aBAteXBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 14 deutschenStädten über 500.000 Einwohnern waren alle auf immowelt.deinserierten 4-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 80 und 120Quadratmetern. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt,die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median derjeweils im 1. Halbjahr 2018 angebotenen Mietwohnungen wieder. DerMedian ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Nebenkostenwurden mit einem Abschlag von 2,17 Euro/Quadratmeter auf eine100-Quadratmeter-Wohnung hochgerechnet.Die Auswertung bezieht sich auf eine 4-köpfige Familie mit 2erwerbstätigen Personen und 2 Kindern unter 18 Jahren. Die Daten zuden Bruttoentgelten stammen aus der Publikation"Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte (Jahreszahlen)"der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 31.12.2017) und wurden vonImmowelt in Nettoentgelte umgerechnet. Dabei wurde einmal mit derSteuerklasse 3 (100% Arbeitszeit) und einmal mit der Steuerklasse 5(50% Arbeitszeit) gerechnet. Bei beiden Personen wurde folgendesSzenario angenommen: kirchensteuerpflichtig, gesetzlich versichert,kein Kinderfreibetrag. Das Kindergeld für die Kinder im Haushalt wurde als dritter Einkommensanteil addiert. Die beschriebene Wohnkostenquote beschreibt den Anteil der Warmmiete am monatlichen Gesamthaushaltsnettoeinkommen. 