Tokio (ots/PRNewswire) - - Unterstützt vom japanischen Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation -- Zuschuss für außerordentlich ehrgeizige Ideen; keine Einschränkungen bezüglich Alter, Nationalität oder Wohnsitz der Bewerber -KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. aus Tokio, der Veranstalter des Programms "INNO-vation", das vom japanischen Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation realisiert wird, ruft zum Einreichen von Bewerbungen für das Programm bis zum 31. August 2020 auf.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202007071771/_prw_PI2f l_y3ty8BB3.jpg )(Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202007071771/_prw_PI1 fl_R7OU5Ej4.jpg )Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft sind so extrem, dass es keine andere Wahl gibt, als die Lebensgewohnheiten bis hin zu der Art und Weise zu ändern, wie sich Menschen tagsüber bewegen. Um diesen Status quo zu überwinden und zu beseitigen und daran zu arbeiten, ihr Leben in eine neue und entwickelte Normalität zu verwandeln, dürfen die Menschen nicht die außergewöhnlichen Individuen vergessen, die sich diesen Herausforderungen unter schwierigsten Umständen weiterhin stellen und ihre einzigartigen Fähigkeiten unterstützen, die über den gesunden Menschenverstand hinausgehen. Dieses Programm richtet sich an Querdenker im ICT-Bereich, die über den Tellerrand hinausschauen. Die "Disruptive Challenge" versucht, einen disruptiven Wert zu schaffen, mit einem maximalen Herausforderungszeitrum von einem Jahr und einer finanziellen Unterstützung von insgesamt bis zu 3 Millionen JPY. Der "Generation Award" sucht nach kleinen, aber einzigartigen Ideen und Technologien, die anstreben, eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Gewinner erhalten Anerkennungen und Preise von bis zu 200.000 JPY seitens der 180 "Cooperative Partners".Bewerbungen für die "Disruptive Challenge" (Unterstützung von bis zu 3 Millionen JPY)Der erste Schritt, die "0 to 1 Challenge", umfasst einen Herausforderungszeitraum von bis zu 4 Monaten und ein Unterstützungsbudget von bis zu 1 Million JPY. Die gewünschten Beträge können je nachdem festgelegt werden, wie der Herausforderer den Weg zum Ziel beleuchten möchte.Im zweiten Schritt, der "Disruptive Challenge", können die Herausforderer für einen Herausforderungszeitraum von bis zu einem Jahr weitermachen, wobei die Zeit und das Budget aus dem ersten Schritt abzuziehen sind. Das maximale Unterstützungsbudget beträgt hierbei bis zu 3 Millionen JPY.- Bewerbungen für den Generation Award (Erhalt von 200.000 JPY für jeden Category Award)In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern dieses Programms werden Preise in den Kategorien (200.000 JPY) und spezielle Unternehmensauszeichnungen angeboten. Darüber hinaus erhalten die für die Awards nominierten Vorschläge (185 aus dem letzten Jahr) die Möglichkeit, ihre Ideen in Zusammenarbeit mit diesen Partnerunternehmen umzusetzen.- Werke und Erfindungen aus früheren "INNO-vation Programs"Videos, Interviews und mehr über das Programm finden Sie im offiziellen Showcase unter InnoUvators: https://innouvators.com/inno/Registrieren Sie sich per E-Mail für Informationen über bevorstehende INNO-bezogene Veranstaltungen unter: https://innouvators.com/inno-mail/- BewerbungsmethodeBewerbungszeitraum:Ab Mittwoch, 1. Juli 2020 (8:00 Uhr GMT/17:00 Uhr JST) bis Montag, 31. August 2020 (9:00 Uhr GMT/18:00 Uhr JST)Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungen über das Bewerbungsformular auf der INNO-vation-Website: https://www.inno.go.jp/en ein.Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Alters, der Nationalität und des Wohnsitzes der Bewerber.