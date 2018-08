Bis zu 3,93 Millionen Zuschauer sahen Leichtathletik im ZDF / European Championships erneut am Donnerstag und Samstag im Zweiten (FOTO)

Mainz (ots) -Der sechste Wettkampftag der European Championships stieß bei denZuschauern im ZDF auf großes Interesse. Mit 3,44 Millionen Zuschauernund einem Marktanteil von 14,3 Prozent war die Übertragung derLeichtathletik-Wettkämpfe am Dienstag, 7. August 2018, von 19.15 bis22.00 Uhr, die bisher am besten eingeschaltete Sendung der EuropeanChampionships. Der Spitzenwert lag um 21.45 Uhr bei 3,93 MillionenZuschauern, als 100-Meter-Silbermedaillen-Gewinnerin GinaLückenkemper und die drei deutschen Zehnkämpfer Arthur Abele, NiklasKaul und Matthias Brugger im Gespräch mit ZDF-Moderator Norbert Königund ZDF-Leichtathletik-Experte Michael Schrader den WettkampftagRevue passieren ließen.Insgesamt haben bisher im Schnitt 2,02 Millionen Zuschauer, beieinem Marktanteil von 14,9 Prozent, die Wettkampf-Übertragungen derEuropean Championships im ZDF verfolgt.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Der Zuschauerzuspruch liegt überunseren Erwartungen. Sehr erfreulich: Die Zuschauer nehmen dasKonzept der European Championships an. Entsprechend freudig blickenwir auf die nächsten langen ZDF-Live-Sendetage am Donnerstag undSamstag."Am achten Wettkampftag, Donnerstag, 9. August 2018, begrüßtZDF-Leichtathletik-Moderator Norbert König die Zuschauer ab 9.45 Uhrlive aus dem Berliner Olympiastadion - unter anderem zum Siebenkampfder Frauen. Ab 12.05 Uhr ist Rudi Cerne als Moderator in Glasgow imEinsatz. Dort sind dann unter anderem die Finals imFreiwasser-Schwimmen über 10 Kilometer bei Frauen und Männern zuerleben. Das Triathlon-Finale der Frauen steht ab 14.30 Uhr auf demProgramm, die Becken-Wettbewerbe im Schwimmen mit sieben Finals sindab 17.35 Uhr im ZDF zu sehen. In der Abend-Übertragung ab 19.15 Uhrbietet die Leichtathletik vom Stabhochsprung-Finale der Frauen biszum Speerwurf-Finale der Männer mit den drei deutschenMedaillenfavoriten und vom 200-Meter-Männer-Finale bis zum100-Meter-Hürden-Frauen-Finale zahlreiche Highlights.Mit Highlights geht es am zehnten Wettkampftag, am Samstag, 11.August 2018, weiter - bereits ab 9.00 Uhr mit dem Finale20-Kilometer-Gehen der Frauen, dem sich das Männer-Finale über dieseStrecke anschließt. Mit dem BMX-Finale im Radsport, demSchwimmen-Freiwasser-Finale über fünf Kilometer, dem Golf-Finale imTeam-Mixed und dem Mannschafts-Turn-Finale der Männer stehen auch amMittag und frühen Nachmittag viele Attraktionen auf dem Programm. Ab17.05 Uhr sind die Kunst- und Turmspringer zu erleben, denen sich dieTriathleten mit dem Finale im Team Mixed anschließen. Ab 19.15 Uhrbietet dann die Leichtathletik erneut ein spannendes Angebot vomHochsprung-Finale der Männer und Weitsprung-Finale der Frauen überdie Lauf-Finals (400- und 200-Meter Frauen, 800- und 5000 MeterMänner) bis zu den 4x400-Meter-Staffeln.Online auf ZDFsport.de findet sich rund um die Uhr ein umfassendesAngebot zu den European Championships. An jedem Wettkampftag werdenbis zu drei parallele Livestreams angeboten. Der Programmplaner aufec2018.zdf.de erleichtert den Sprung ins Live-Angebot. AlleHighlights, Entscheidungen und Stimmen gibt es als Abrufvideos.https://presseportal.zdf.de/pm/die-european-championships-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://ec2018.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell