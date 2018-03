Bis zu 360.000 Zuschauer verfolgten bei phoenix die Wahl der Bundeskanzlerin

Bonn (ots) - Die Wahl und Vereidigung der Bundeskanzlerin imBundestag sowie die Ernennung und Vereidigung des neuenBundeskabinetts haben phoenix am gestrigen Mittwoch eine beachtlichhohe Sehbeteiligung beschert. Der Ereignis- und Dokumentationskanalvon ARD und ZDF berichtete ab 8.30 Uhr insgesamt sieben Stunden undvierzig Minuten live aus dem Bundestag und dem Amtssitz desBundespräsidenten. In dieser Zeit schalteten insgesamt 2,36 MillionenSeher mindestens eine Minute zu phoenix, um die Live-Bilder von derförmlichen Regierungsbildung zu verfolgen. Den Spitzenwert mit360.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,1 Prozent erzieltephoenix während der Ernennung des Kabinetts durch BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Die durchschnittlicheSehbeteiligung über die gesamte Live-Sendestrecke belief sich auf190.000 Zuschauer (Marktanteil 2,1 Prozent).Phoenix schaltete um 8.38 Uhr live in den Bundestag zurStimmabgabe der Abgeordneten zur Wahl der Bundeskanzlerin. DasGeschehen im Plenarsaal kommentierte Constanze Abratzky zusammen mitdem FAZ-Redakteur Johannes Leithäuser. Die phoenix-KorrespondentenGerd-Joachim von Fallois und Erhard Scherfer führten Interviews mitVertretern der neuen Ministerriege und den Vorsitzenden derBundestagsfraktionen u.a. Anton Hofreiter (B'90/Grüne), DietmarBartsch (Die Linke), Alexander Gauland (AfD) und Christian Lindner(FDP).Im Schloss Bellevue verfolgte phoenix-Reporterin Jeanette Klag dieErnennung der Kanzlerin und des neuen Kabinetts durch BundespräsidentSteinmeier. Um 15.45 Uhr schaltete phoenix schließlich ins AuswärtigeAmt und zeigte die Übergabe der Amtsgeschäfte des Außenministers vonSigmar Gabriel an seinen Nachfolger Heiko Maas.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell