Bis zu 35 Meter sicher überspannen / Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte überwacht Herstellung und Montage von Tragwerksbindern (FOTO)

Ostfildern (ots) -Um Tierställe, Lagerhallen oder Verkaufsflächen von störendenStützen und Innenwänden weitestgehend freizuhalten, sind dortfreigespannte Dachtragwerke gefragt. Mit Nagelplattenbindern lassensich Distanzen von bis zu 35 m ohne Stützen überspannen.Voraussetzung dafür ist, dass die gesamte Tragwerkskonstruktionanspruchsvolle Qualitätsstandards erfüllt. Darüber wacht dieGütegemeinschaft Nagelplattenprodukte, die sowohl die fachgerechteHerstellung als auch die Montage auf der Grundlage der strengenRichtlinien des RAL-Instituts kontrolliert. Die Anforderungen gehenüber das vom Gesetzgeber Geforderte teils weit hinaus.Verbrauchermärkte gut bedachtHandelsorganisationen, die ihre Niederlassungen vorwiegend ausSystembauteilen errichten lassen, erwarten von ihren Baupartnernlückenlos gesicherte Qualität. Aus gutem Grund bevorzugen Betreibervon Supermärkten, Discountern und Filialbetrieben güteüberwachteTragwerkskonstruktionen, wann immer es um wertige und zugleichwirtschaftliche Binderdächer, Geschossdecken und Wände für ihreBauvorhaben geht.Für Bungalows und FertighäuserAuch bei privaten Bauvorhaben sind Nagelplattenbinder sehrgefragt; zum Beispiel für Bungalows, die über großzügigdimensionierte Wohnräume verfügen und daher weitspannendeDachtragwerke erfordern, die keine Stützen brauchen.Kontrollierte QualitätÄußeres Erkennungszeichen kontrollierter Qualität ist dasRAL-Gütezeichen 601 "Nagelplattenprodukte". Es wird vom GIN alszuständiger Stelle sowohl für die Herstellung als auch für dieMontage von Nagelplattenbindern vergeben, sofern das betreffendeUnternehmen alle Voraussetzungen erfüllt. Grundlage der akribischenQualitätssicherungsmaßnahmen bilden die vom RAL-Institutvorgeschriebenen turnusmäßigen Eigen- und Fremdüberwachungen in denBetrieben. Hinzu kommt die Überprüfung montierterBinderkonstruktionen auf der Baustelle.Zehntausendfach bewährt"Alle Maßnahmen der Gütesicherung zielen darauf ab, Abweichungenvom Idealzustand frühestmöglich zu erkennen und zu beheben, um die amGebäudestandort erforderliche statische Belastbarkeit derTragwerkskonstruktion dauerhaft zu garantieren", erläutert Dipl.-Ing.Ralf Stoodt. Im Auftrag der Gütegemeinschaft Nagelplattenproduktee.V. (GIN) nimmt der Obmann des Güteausschusses auch die Montage aufBaustellen in Augenschein.Besser mit Brief und SiegelIn Deutschland gibt es über 80 Hersteller von Nagelplattenbindern,rund zwei Drittel von ihnen - genau 52 - sind Mitglied in derGütegemeinschaft Nagelplattenprodukte bzw. im InteressenverbandNagelplatten. Während es bei den vom GIN begleiteten Unternehmen inpunkto Gütesicherung kaum Probleme gibt, betrachtet man in derGeschäftsstelle des Branchenverbandes nicht gütegesicherteBinderkonstruktionen mit einigem Unbehagen. "Maßnahmen zurQualitätssicherung zu ergreifen, kostet Geld, das qualitätsbewussteHersteller auf den Gestehungspreis aufschlagen müssen, umwirtschaftlich arbeiten zu können. Bei Anbietern hingegen, die es mitder Gütesicherung nicht so genau nehmen, fällt dieser Aufschlag weg.Den Verlockungen des vermeintlich niedrigeren Preises sollte man alsAuftraggeber tunlichst nicht erliegen. Denn an der Sicherheit zusparen, ist ein Spiel, auf das sich Bauherren und Bauunternehmenbesser nicht einlassen. Gütegesicherte Nagelplattenbinder, die zumBau von Supermärkten, landwirtschaftlichen Zweckbauten, Werkstätten,Lagerhallen und Wohnhäusern zum Einsatz kommen, erfüllen alleAnforderungen, die das RAL-Institut und die Satzung derGütegemeinschaft Nagelplattenprodukte vorgeben. Das ist in der Regeldeutlich mehr, als der Gesetzgeber verlangt", stelltGIN-Geschäftsführer Thomas Schäfer fest.Informationen über NagelplattenbinderWer sich für güteüberwachte und zugleich wirtschaftlicheDachtragwerke aus Nagelplattenbindern, innovativeDeckenkonstruktionen aus Parallelträgern mit Nagelplattenstegen (sog.Open-Web-Joists) oder fachwerkartige Wandkonstruktionen mitNagelplattenverbindungen interessiert und mehr über dieQualitätssicherung bei GIN-Mitgliedsfirmen erfahren will, erhältweitergehende Informationen von der gemeinsamen Geschäftsstelle desInteressenverbandes Nagelplatten e.V. und der GütegemeinschaftNagelplattenprodukte e.V., Hellmuth-Hirth-Str. 7, 73760 Ostfildern,E-Mail: GIN@nagelplatten.de, www.nagelplatten.deÜber die GINStarke Verbindungen! Nach dieser Maxime handeln dieGütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. und der InteressenverbandNagelplatten e.V. für derzeit 52 Hersteller und Verarbeiter vonNagelplatten und Nagelplattenprodukten: "Nagelplatten werden vorallem im Dach- und Wandbereich von Wohnhäusern, Supermärkten,Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen, landwirtschaftlichenGebäuden, öffentlichen Einrichtungen wie Sporthallen sowie fürBrückenschalungen etc. als extrem belastbare Verbindungsmitteleingesetzt", erläutert GIN-Geschäftsführer Thomas Schäfer. Das"RAL-Gütezeichen Nagelplattenprodukte" führen alle Betriebe, die auchMitglied der Gütegemeinschaft sind. Es umfasst die Herstellung vonNagelplattenprodukten und kann sich darüber hinaus auch auf dieMontage von Nagelplattenbinderkonstruktionen erstrecken. DasGütezeichen Nagelplattenprodukte bürgt so für sichere, maßgenauhergestellte Verbindungen von Holzelementen mit einer Spannweite vonbis zu 35 m sowie für die fachgerechte Montage gebäudespezifischerTragsysteme von allerhöchster, dauerhafter Qualität.Gemeinnützig und solidarisch unterstützt der GIN seineMitgliedsfirmen in allen Fragen, die sich im Hinblick auf technischvorbildliche und wirtschaftlich vorteilhafte Einsatzmöglichkeiten vonNagelplatten am Bau ergeben. Zugleich ist der InteressenverbandAnsprechpartner und Auskunftsquelle für Architekten,Hausbauunternehmen, Bauämter, Zimmerei-, Dachdecker- sowie weitereHandwerksbetriebe, die Nagelplatten und Nagelplattenprodukte bei derVerwirklichung unterschiedlichster Bauvorhaben konstruktiv verwenden.1982 gegründet, gehört der GIN der Verbändegemeinschaft FORUM HOLZBAUan, hat seinen Sitz in Ostfildern bei Stuttgart und wird von JochenMeilinger (1. Vors.), Kay-Ebe Schnoor (2. Vors.) und Thomas Schäfer(Geschäftsführer) vertreten. 