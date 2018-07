Bis zu 30 % Energie sparen mit neuem Schichtenspeicher

München (ots) - Der VarioVal® schichtet das Wasser nachTemperatur. Das Schichten hilft dem Einfamilienhausbesitzer sparen.In einem still daliegenden See bilden sich Wasserchichten mitunterschiedlichen Temperaturen. Kaltes Wasser ist schwerer und sinktnach unten, warmes leichter und steigt auf. Dieses physikalischePrinzip macht sich der neue Warmwasserspeicher VarioVal® zu Nutze: Erschichtet das Wasser gemäss seiner Temperatur. Diese Schichtung führtdazu, dass nicht der gesamte Speicherinhalt aufgeheizt werden muss,sondern nur der viel kleinere, obere Bereich. Logisch, dass folglichder Energiebedarf des gesamten Heizsystems kräftig sinkt und somitdie Effizienz deutlich steigt. Das belegen Tests eines unabhängigenInstituts aus Rapperswil in der Schweiz.Schnell Warmwasser - und bitte hygienisch einwandfreiDer VarioVal liefert neben dem Warmwasser für die Heizung auch dasTrinkwasser für Bad und Küche. Über einen Wärmetauscher wird schnelldas benötigte Trink- oder Brauchwasser erwärmt. Da es in demWärmetauscher kein stehendes Trinkwasser gibt, haben gefährlicheLegionellen keine Chance. Neben der Hygiene profitiert die Effizienz.Es müssen keine großen Mengen Trinkwasser gespeichert werden, undWärmeverluste, wie sie das Speichern nach sich zieht, entfallen.Kompakte BauweiseDa der VarioVal sowohl Heizungswasser als auch Trinkwasserliefert, wird der Platz für einen zweiten Speicher gespart.Zusätzlich wird Platz an der Wand frei. Der Installateur kann dieArmaturen, die für die Heizungs- und Warmwasseranlage notwendig sind,auf den Speicher montieren. Das Heizsystem wird zur kompaktenEinheit.Kombinieren - auch mit erneuerbarer EnergieHoval bietet den Schichtenspeicher VarioVal in unterschiedlichenVarianten. Die Kombination mit einer Wärmepumpe und zusätzlich mitthermischen Sonnenkollektoren ist möglich. Auch zusammen mit einemGas- oder Öl-Brennwertkessel hilft der VarioVal Energie zu sparen undEmissionen zu reduzieren.Pressekontakt:DeutschlandHeike Mahlerheike.mahler@hoval.comTel. +49 89 922097-128Hoval GmbHHumboldtstraße 3085609 Aschheim-DornachTel. +49 (0) 89 922 097-0www.hoval.deOriginal-Content von: Hoval GmbH, übermittelt durch news aktuell