Bis zu 27.000 Liter Wasser pro Kilo: Diese Lebensmittel verbrauchen am meisten Wasser in der Herstellung (FOTO)

Rostock (ots) -Die Warenvergleich.de-Redaktion hat für 28 Lebensmittelrecherchiert, wie viel Wasser bei deren Herstellung verbraucht wirdund kommt zu folgenden Ergebnissen:- Das Lebensmittel mit dem höchsten Wasserverbrauch ist Kakao! Fürein Kilo Kakaobohnen müssen ganze 27.000 Liter Wasseraufgewendet werden.- Auch die Fleischherstellung benötigt viel Wasser: Rindfleischschlägt mit 15.490 Litern, Schweinefleisch mit 4.730 Litern undGeflügel mit 4.000 Litern pro Kilo zu Buche.- Das wassersparendste Lebensmittel ist die Tomate mit "nur" 110Litern Wasser pro Kilo - mehr als 250 mal weniger als bei Kakao!- Die zehn Lebensmittel mit dem geringsten Wasserverbrauch sindallesamt Gemüse- und Obstsorten: Karotten, Kartoffeln und grünerSalat sind mit je unter 250 Litern Wasser besonders sparsam.- Eine Einschränkung des Fleischkonsums reduziert denindividuellenWasser-Fußabdruck: Bereits ein fleischfreier Tag pro Woche spartgenug Wasser, um 1,5 Jahre täglich warm duschen zu können!Laut Angaben der OECD werden in Deutschland jährlich ca. 400Kubikmeter Wasser pro Kopf verbraucht. Damit sind die Deutschenrelativ sparsam und landen auf Platz 17 weltweit.Virtueller Wasserverbrauch bei bis zu 5000 Litern pro Tag!Das Wasser aus dem Hahn macht dabei nur einen geringen Anteil aus."Ein großer Teil des täglichen Wasserverbrauchs entfällt auf dieLebensmittel, die wir zu uns nehmen: Den sogenannten virtuellenWasserverbrauch", erläutert eine Redakteurin von Warenvergleich.de.Die Warenvergleich.de-Redaktion hat den virtuellen Wasserverbrauchvon 28 Lebensmitteln recherchiert und so die sparsamsten undbesonders wasserintensiven Lebensmittel herausgefunden!Umweltsünder Kakao, Kaffee und FleischVor allem die Genussmittel Kakao und Kaffee verbrauchen vielWasser: Kakao hat mit 27.000 Litern pro Kilo den höchstenWasserverbrauch, gefolgt von Kaffee mit 21.000 Litern und Rindfleischmit 15.490 Litern."Alle untersuchten Fleischsorten finden sich weit oben im Rankingder Lebensmittel mit dem größten Wasserverbrauch: Nach demRindfleisch folgt Schweinefleisch mit 4.730 Litern und Geflügel mit4.000 Litern", informiert uns die Redakteurin.Vegetarier sparen viel WasserWer die Umwelt schonen will, sollte also den Fleischkonsumeinschränken. "Sie müssen nicht direkt zum Veganer werden, obwohl dasnatürlich die wassersparendste Alternative ist", rät die Redaktion."Ein fleischfreier Tag in der Woche reicht schon aus, um IhrenWasser-Fußabdruck deutlich zu senken".Ein Rechenbeispiel: Bei einem durchschnittlichenPro-Kopf-Verbrauch von 14,6 Kilo Rindfleisch pro Jahr kann einVerbraucher mit einem Tag Fleischverzicht pro Woche 2,08 KiloRindfleisch einsparen. Mit den eingesparten 32219 Liter Wasser kannman fast anderthalb Jahre lang täglich warm duschen!Tomaten verbrauchen fast 340 Mal weniger Wasser als Kakao!Im Vergleich zu den bei Kaffee, Kakao und Fleisch verbrauchtenWassermengen fällt der Wasserverbrauch von Gemüse kaum ins Gewicht:Mit 110 Litern pro Kilo sind Tomaten das sparsamste Lebensmittel.Auch Karotten (130 l), Kartoffeln (210 l), Grüner Salat (240 l),Erdbeeren (280 l), Gurken (350 l), Zitronen (360 l), Milch (600 l)und Äpfel (700 l) gehören zu den Lebensmitteln mit dem geringstenWasserverbrauch.Eine kleine Rechnung macht die Differenz besonders deutlich: Fürdie gleiche Menge Wasser, die für ein Kilo Rindfleisch benötigt wird,können Sie ca. 140 Kilo Tomaten verbrauchen. Bei einem Kilo Kaffeesind es 190 Kilo Tomaten, bei einem Kilo Kakao sogar rund 245 Kilo!