Bis 2017 beendete Insolvenzverfahren: Gläubiger müssen auf 96,1 % ihrer Forderungen verzichten

Wiesbaden (ots) - Bei Insolvenzverfahren in Deutschland, die imJahr 2010 eröffnet und bis Ende 2017 beendet wurden, mussten dieGläubiger auf 96,1 % ihrer Forderungen verzichten. Sie erhieltendurchschnittlich nur 3,9 % ihrer Forderungen zurück. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergibt sich dieseDeckungsquote als Anteil des zur Verteilung verfügbaren Betrages (610Millionen Euro) an den quotenberechtigten Forderungen der Gläubiger(15,7 Milliarden Euro). Die Verluste der Gläubiger betrugen damit15,1 Milliarden Euro.Deckungsquote bei Verbraucherinsolvenzen viel geringer als beiUnternehmensinsolvenzenBei Insolvenzverfahren von Unternehmen lag die Deckungsquote bei6,2 %. Bei Verbraucherinsolvenzverfahren war sie mit 2,0 % deutlichgeringer. Insgesamt hatten die Gläubiger bei UnternehmensinsolvenzenVerluste in Höhe von knapp 7 Milliarden Euro. BeiVerbraucherinsolvenzen summierten sich die Verluste auf rund 4,1Milliarden Euro und bei den übrigen Insolvenzverfahren (zum Beispielvon ehemals selbstständig Tätigen) auf rund 4 Milliarden Euro.11 827 Arbeitsplätze durch Unternehmenssanierung gesichertVon den 23 530 im Jahr 2010 eröffnetenUnternehmensinsolvenzverfahren in Deutschland wurden 19 352 Verfahren(82,2 %) bis zum Jahresende 2017 beendet. Bei 941 dieserUnternehmensinsolvenzverfahren erfolgte eine Sanierung. Dabei wurden11 827 Arbeitsplätze gesichert. Besonders häufig gab es einenSanierungserfolg bei Insolvenzverfahren mit hohen Forderungssummen.So konnten beispielsweise bei Verfahren mit Forderungen ab 5Millionen Euro 23,8 % der Unternehmen saniert werden. Sehr geringenSanierungserfolg hatten dagegen Verfahren mit niedrigen Forderungen:Nur bei 1,5 % der Unternehmen mit Forderungen unter 50 000 Euroerfolgte eine Sanierung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Insolvenzen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 45 92www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell