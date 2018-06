Bis zu 170 Euro pro Monat: Autostellplätze in deutschen Großstädten häufig Luxus

Nürnberg (ots) - Teures Parken: In Frankfurt kostet die Miete füreinen Stellplatz oder eine Garage bis zu 170 Euro pro Monat, daszeigt eine aktuelle Analyse von immowelt.de / Auch in Stuttgart(maximal 150 Euro) und Nürnberg (146 Euro) ist ein Parkplatz inbegehrten Lagen ein Luxusgut / Günstigste Stellplätze im Osten undRuhrgebietEin Auto ist für viele Deutsche zum Luxusgut geworden. Alleine dieFixkosten wie Steuern und Versicherung plus Werkstattkosten betragenbei einem Durchschnittswagen rund 140 Euro im Monat. Wer das geliebteAuto sicher abstellen will, muss noch tiefer in die Tasche greifen.Die teuersten Garagen und Stellplätze gibt es in Frankfurt - 170 EuroMiete müssen Autobesitzer in der Mainmetropole maximal zahlen. Zudiesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt.de, für die dieMietpreise von Stellplätzen und Garagen in den 14 größten deutschenStädten untersucht wurden. Demnach würden Autobesitzer in Frankfurtmehr als 300 Euro im Monat für Fixkosten samt Garage für einen Wagenin der Golf-Klasse ausgeben, die Benzinkosten wurden noch nichteinmal berücksichtigt. Gerade beim Stellplatz geht es aber auchgünstiger. Ab 21 Euro Miete pro Monat werden Suchende in Frankfurtfündig. Allerdings befinden sich derartige Stellflächen eher in denRandbezirken. Pkw-Besitzer, die hingegen in der Innenstadt einenStellplatz suchen, weil sie beispielsweise täglich in die Arbeitpendeln, müssen mit Spitzenpreisen rechnen.Hohe Stellplatz-Mieten in Stuttgart und NürnbergNicht ganz so teuer wie Frankfurt, aber dennoch teure Pflastersind Stuttgart und Nürnberg. In der Schwabenmetropole reicht diePreisspanne von 21 Euro für den günstigsten Stellplatz bis zu 150Euro für den teuersten. Gerade aufgrund der Lage in einem Kessel unddem damit begrenzten Platzangebot sind Stellplätze in der dichtbesiedelten Innenstadt häufig hochpreisig. Eine ähnlich großePreisspanne verzeichnet Nürnberg: Die Minimalpreise liegen bei 21Euro, die Maximalpreise bei 146 Euro. Selbst das sonst so teureMünchen (maximal 118 Euro) oder das boomende Berlin (maximal 129Euro) liegen preislich darunter.Dresden am günstigstenDie günstigsten Stellplätze oder Garagen aller untersuchten Städtefinden Suchende in Dresden. Zwischen 16 und 60 Euro kostet hier dasZuhause fürs Auto. Eine ähnlich niedrige Preisspanne gibt es nur inHannover oder den beiden Ruhrgebietsstädten Dortmund und Essen.Ausführliche Tabellen zu den Ergebnissen stehen hier zum Downloadbereit: http://ots.de/J6d9qcBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Stellplatz-Mietpreise in den 14größten Städten in Deutschland waren 10.000 Garagen und Stellplätze,die im Jahr 2017 auf immowelt.de inseriert wurden. Dabei wurdenausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragtwurden.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unterhttps://presse.immowelt.de/startseite.htmlÜber immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.* Google Analytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell