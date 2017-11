Birte Pauls Vielen Dank, Samiah El Samadoni!

Kiel (ots) - Die SPD-Fraktion bedankt sich sehr herzlich beiunserer Bürgerbeauftragten, Frau Samiah El Samadoni, und ihrem Teamfür den ausführlichen Bericht, für die mitgelieferten Ideen undpolitischen Lösungsansätze und vor allem für ihren hochqualifiziertenEinsatz zum Wohle der Menschen. Beim Lesen des jährlichen Berichtesstellt sich die selbstkritische Frage: Sind Gesetzestexte klar undeindeutig formuliert und werden die Ausführungsbestimmungen dazulandesweit so einheitlich interpretiert, dass jede Bürgerinnen undjeder Bürger unabhängig des Wohnortes im Land das gleiche Recht unddie gleichen Leistungen bekommt? Spätestens bei der Lektüre desBerichtes müssen wir feststellen: Nein, leider nicht. Leider ist esso, dass viele Menschen erst dann die Hilfe und Unterstützungbekommen, die Ihnen zusteht, wenn sie kompetente Hilfe an ihrer Seitehaben.Ein "Fall" aus dem Bericht 2016 macht mehr als deutlich, dassEntscheidungen von Verwaltungen auch immer etwas mit der Würde desMenschen zu tun haben und die ist unabhängig des Alters und desWohnortes zu sichern. Ein Junge mit einem anerkannten Grad derBehinderung von 80 % mit den Merkmalen B, G ,H und einer Pflegestufe1 aufgrund einer Halbseitenlähmung mit entsprechendenGleichgewichtsstörungen soll eingeschult werden. Er benötigt Hilfedurch Schulbegleitung beim Toilettengang, dem Tragen der Schultasche,dem An - und Auskleiden beim Schulsport, dem Öffnen der Türen, sowieSchutz im Gedränge wegen erhöhter Sturzgefahr. Die ablehnendeBegründung des Kreises machte nicht nur die Bürgerbeauftragte"fassungslos", sondern trieb mir beim Lesen des Berichtes, ehrlichgesagt, Tränen in die Augen. Ich zitiere: "Auch andere Kinder könntensich nicht einwandfrei säubern, eine Verunreinigung des Umfeldeswürde wohl im Rahmen bleiben, eine Schulbegleitung hätte keineBodygardfunktion und überhaupt würde es kaum das Selbstbewusstseineines heranwachsenden Jungen fördern, an der Hand eines Erwachsenenzu gehen", so die Stellungnahme des Kreises.Erst nach der Intervention der Bürgerbeauftragten wurde übereinen gerichtlichen Vergleich dem Kind dann doch die nötige Hilfe derSchulbegleitung gewährt. Braucht ein Sozialstaat also eineBürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten? Ja, unbedingt! 3323Petentinnen haben sich im Jahr 2016 an die Bürgerbeauftragte gewandt.3323 Menschen mit ihren Schicksalen und die sich meist durchVerwaltungsentscheidungen nicht gerecht behandelt fühlen. DieVerwaltungen in unserem Land sind oft überlastet, immer wieder kommtes zu Engpässen, Personalausfall und damit verbundeneKommunikations-schwierigkeiten sowie lange Wartezeiten. Personalabbauin Verwaltungen hat eben doch seine Folgen. Aber die Menschlichkeitdarf darunter natürlich nicht leiden. Es geht um Wohngeld, Pflege,Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Bundesteilhabegesetz,Kindergeld, Grundsicherung, Arbeitsförderung, Rentenversicherung,Kinder- und Jugendhilfe - die ganze Bandbreite unsererSozialgesetzbücher, die in ihrer Komplexität und desIneinandergreifens der Systeme für ihre Anwender oft zuunterschiedlichen Leistungen führen und die im Land eben oft nichtvergleichbar und einheitlich angewendet werden. Und es sind abergenau diese Sozialgesetze, die bei allem bestehenden Reformbedarftrotz alledem eine Sicherung und Unterstützung der Menschen mitHilfebedarf bedeuten. Mich gruselt es bei der Vorstellung, dassMenschen in Hilfesituationen, wie sie im vorliegenden Berichtbeschrieben sind, auf sich selbst gestellt sind und sie finanziellund organisatorisch für die Lösung ihrer täglichen undvielschichtigen Herausforderungen alleine verantwortlich sein sollen- jedenfalls, wenn es nach dem politischen Ziel der Koalitionäregeht.Wir dürfen die Menschen aber mit ihrem persönlichen Schicksalnicht allein lassen. Menschen und Familien, die es oft genug durchverschiedene Umstände oder krankheitsbedingt im Alltag sehr schwerhaben. Aufgabe unseres Sozialstaates muss es sein, diesen Menschen zuihrem Recht zu verhelfen und ihnen das Leben nicht noch zusätzlichzu erschweren. Das ist, wie uns der Bericht deutlich zeigt, leidernicht immer der Fall. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir alsLandtag mit Frau Samiah El Samadoni eine Bürgerbeauftragte haben, diesich sehr aufrichtig, zugewandt, von großem Fachwissen geprägt,vollkommen unabhängig und unerschrocken im besten Sinne für dieMenschen einsetzt, die Hilfe bei ihr suchen. Sie und ihr Team leisteneine unverzichtbare Arbeit. Ihre Anregungen und Vorschläge im Berichtwerden wir im Sozialausschuss mit Ihnen gern diskutieren.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell