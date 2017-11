Birte Pauls zu TOP 25: Wir brauchen eine umfassendere Lösung im Bereich der Notfallversorgung

Kiel (ots) - Wenn der Schnupfen in die Ambulanz geht...DasResultat: Überfüllte Ambulanzen, genervte Patienten, langeWartezeiten auch für den wirklichen Notfall, überarbeitendesKlinikpersonal, immense Kostensteigerung. Es gibt 3 voneinandergetrennte Bereiche in der Notfallversorgung: Den ärztlicheBereitschaftsdienst, die Notaufnahme und der Rettungsdienst. Währendder allgemeinen Öffnungszeiten steht der Hausarzt zur Verfügung. Aberimmer mehr Menschen wollen nicht auf Termine beim Hausarzt warten,auch nicht, wenn die Beschwerden in keinster Weise einerNotfallbehandlung bedürfen. Der Anstieg der Behandlungen in denNotfallambulanzen um 143 % in den letzten Jahren spricht Bände. Undviele, besonders ältere Menschen sind einsam und alleine und könnenSymptome evtl. nicht gut einschätzen, sie bekommen Angst und rufendie 112 und damit oft den Krankenwagen. Daraus kann man ihnen keinenVorwurf machen. Andere rufen aber die 112 aus einer "Pizzadrive -Mentalität" heraus, in der Hoffnung lange Wartezeiten zu umgehen. Dasist allerdings extrem zu kritisieren, denn die anlasslose Bindungeines RTW's kann für den wirklichen Notfall gefährlich werden. DerAnstieg der sogenannten "Servicefahrten", also Rettungseinsätze ohneKrankentransport ist in den letzten Jahren um 134 % gestiegen. DieNotfallversorgung im Krankenhaus ist in der Tat ein wichtiges undwachsendes Thema der Gesundheitsversorgung Schleswig-Holsteins. DieKliniken und die Kassenärzte sind sich wegen der Notfallversorgungnicht einig, die Sektorengrenzen nicht klar definiert und durch diehochqualifizierte Notfallversorgung, die aber oftmals gar nicht nötigist, werden Gelder in Milliardenhöhe verschwendet. Wenn wir dieSektorengrenzen überwinden wollen, muss das mit allen Akteuren gutabgestimmt, logisch und gründlich passieren und nicht imSchnellschuss allein mit Öffnungszeiten oder regionalen Konzepten.Eine umfassende Lösung ist dringend geboten, aber dafür reichenÖffnungszeiten, von denen wir gar nicht wissen, wie wir sie bei demvorhandene Fachkräftemangel besetzen sollen , bei weitem nicht aus.Der Sachverständigenrat Gesundheit hat ein Gutachten mit dem Titel"Bedarfsgerechte Steuerung des Angebots und der Inanspruchnahme vonGesundheitsleistungen" in Arbeit, das im Frühjahr 2018 vorgestelltwerden soll. In einem Werkstattgespräch wurden im September sehrinteressante Zwischenergebnisse präsentiert und diskutiert, die wirin unsere Überlegungen einfließen lassen sollten. Das fängt schon beider ersten Kontaktaufnahme an. Die Notfallrufnummer desKassenärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 ist größtenteilsunbekannt, die 112 hingegen lernt man schon in der Schule. Eineeinheitliche Nummer und eine erste standardisierte Befragung undBeratung am Telefon durch speziell geschultes Personal wie z. B inanderen europäischen Ländern könnte helfen, den ratsuchendenMenschen zu beruhigen, die Dringlichkeit einer Notfallbehandlungeinzuschätzen und die entsprechenden richtigen Schritte einzuleiten.Unsere Notfallambulanzen brauchen in der Tat ein neues System. DieSteuerung von Patienten alla Triage - Zone in IntegriertenNotfallzentren macht vielleicht Sinn, darf aber nicht zum "Aussortieren von Patienten" je nach Kassen- oder Organisationslageführen. Ein anderer Aspekt ist die Ausbildung der Ärzte. Ein Facharztfür Notfallmedizin gibt es zwar in anderen Ländern, aber nicht inDeutschland. Auch das könnte die Situation in den Ambulanzenentschärfen.Auch andere Ideen gibt es bereits:- Vielleicht müssen wir ja sogar auf das in Jahrzehnten bewährteProjekt der Polikliniken zurückkehren.- Die Ausweitung der Sprechzeiten niedergelassener Hausärztekönnte gefördert werden, mobile Angebote sind in derErprobungsphase. Samstag und Abendsprechstunden könnten bei denVertragsärzten vermehrt angeboten werden. - Gezielte Informationund mehrsprachige Aufklärung über das System derNotfallversorgung sind notwendig. Und ganz sicher werdenE-Health-Angebote und Notfallapps-Angebote einige Lückenschließen können. Bei all unseren politischen Überlegungen mussder Mensch im Mittelpunkt stehen. Selbstverständlich darf esausschließlich darum gehen, die notwenige Behandlung zurrichtigen Zeit zu organisieren. Das muss bei allen Überlegungenund neuen Wegen das Ziel sein. Dafür müssen Kassenärzte,Krankenhausträger, Notfallrettung und am Ende auch die Kassenselbst sowie weitere Akteure im System finanziell in die Lageversetzt werden, diese Leistung zu erbringen.Wir plädieren dafür, diese vielen Ansätze im Ausschuss ausführlichund sehr gründlich zu besprechen. Dafür sollten wir das Gutachten desSachverständigenrates abwarten, uns mit dem Projekt desAqua-Instituts beschäftigen sowie das neue Notfallkonzept desGemeinsamen Bundesausschuss ansehen und vor allem die Akteureeinladen, um das Richtige zu vereinbaren und erfolgreich gemeinsam zubeschließen. Wir haben uns bewusst entschieden hier keine weiteren Ergänzungen zu beantragen, sondern im Fachausschuss diese einzelnen von mir dargelegten Ansätze durch umfassende Anhörungen, Bewertungen und Stellungnahmen auf den Weg zu bringen. Gerne sind wir bereit, unseren Beitrag für eine Neuaufstellung der Notfallversorgung zu leisten, aber uns ist der vorliegende Antrag einfach zu kurz gesprungen