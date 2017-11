Birte Pauls: Minderheitenschutz im echten Norden ist eine Erfolgsgeschichte

Kiel (ots) - 25 Staaten haben die Europäische Charta der Regional-oder Minderheitensprachen mittlerweile ratifiziert. Weit aus mehrhaben sie zwar gezeichnet, aber eben nicht ratifiziert. Ziel derCharta ist es, die jeweiligen Regional- oder Minderheitensprachen ineinem Land als Teil des reichen europäischen Kulturerbesanzuerkennen und sie für ihren Fortbestand zu schützen und zufördern. Die Länder verpflichten sich in verschiedenen Bereichen desgesellschaftlichen Lebens, Maßnahmen zum Schutz und zur Förderungdieser Sprachen zu ergreifen. Und da liegt der echte Norden ganz weitoben. Denn gleich vier Regional- und Minderheitensprachen sind beiuns beheimatet: Niederdeutsch, Dänisch, Friesisch und Romanes. Derdamit verbundene kulturelle Reichtum hat bei uns Tradition, es machtuns vielfältig und einzigartig. Und darauf sind wir stolz.Nicht überall in Europa haben die Minderheiten so stabileRahmenbedingungen wie bei uns. Deshalb hat sich die europäischeBürgerinitiative Minorty Safepack ja auch auf dem Weg gemacht. Aufunserem SPD Landesparteitag haben wir dafür Unterschriften gesammelt.Eine Aktion die ich sehr zum Nachahmen empfehle. Um Sprachen zuerhalten muss man sie sprechen, sie dienen nicht für eine Vitrine imMuseum. Um sie sprechen zu können, muss man sie lernen. Und dafürmüssen wir als Politik helfen die Grundlagen zu schaffen,Sprachenvielfalt auch im öffentlichen Leben zu verankern und sieeinen selbstverständlichen Teil des Alltags in unserem Land sein zulassen. Und zwar von der Kita an. Nicht in allen Familien werdenunsere Landessprachen aktiv gesprochen. Politisches Handeln ist alsoerforderlich und dafür bedarf es einer gewissen politischen Haltung.Deshalb haben wir in der Küstenkoalition richtig starke Akzentegesetzt. Ein starker Akzent z.B. war, dass mit dem SSW erstmals inEuropa eine Minderheitenpartei Teil einer Regierung war.Die Küstenkoalition einte die politische Haltung, die autochthonenMinderheiten als selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichenLebens in unserem Land anzuerkennen und vor allem die Grundlagen fürihren Schutz und die Förderung ihrer Kultur zu sichern. Für diesevertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich nochmals herzlichbedanken.Denn wir haben gemeinsam viel erreicht:Wir haben- und dies war uns bereits sehr lange Zeit ein Herzensanliegen -die Minderheit der Sinti und Roma endlich unter den Schutz derLandesverfassung gestellt. Wir haben- die Kürzungen der schwarz-gelben Vorgängerregierung im dänischenSchul- und Kulturbereich und bei der Kulturarbeit der anderenMinderheiten korrigiert,- den Erwerb des Plattdeutschen an Modellschulen in einemaufbauenden System installiert,- den Friesisch-Unterricht an Schulen ausgebaut,- den Kindern der Sinti und Roma in den Schulen Mentorinnen andie Seite gestellt,- zweisprachige Straßenschilder können wir an vielen Stellen imLand sehen,- wir haben das Friesischgesetz beschlossen,- sehr viele einzelne Projekte gefördert,- den Handlungsplan Sprache entwickelt, der jedenfalls für unsWegweiser auch für weitere Minderheitenpolitik sein soll.All das waren Dinge, um die bisher angemeldeten Bestimmungen fürdie Charta zu erfüllen, aber auch über sie hinausgingen. Deshalb istes eine gute und zielführende Idee, weitere Bestimmungen zur Chartanachzumelden. Ich schlage vor, den Antrag in den Ausschuss zuüberweisen, um uns das mit den Fachleuten genauer anzusehen. Wirhaben auch das Artikelgesetz zur Umsetzung des Verfassungsauftragszur Stärkung der autochthonen Minderheiten - ein schwieriges Wort -im April 2016 auf den Weg gebracht. Das war ein weiterer Meilensteinzur Förderung und damit zur Sicherung unserer wertvollen Regional-und Minderheitensprachen. Das Gesetz sichert unter anderem denSprachgebrauch im Umgang mit Behörden. So können Dänisch, Friesischund Niederdeutsch zukünftig in unseren Behörden benutzt werden. Wirhaben uns letztes Jahr auf den Kernbereich der jeweiligenSprachgebiete konzentriert: Schleswig-Flensburg, Flensburg,Nordfriesland, Rendsburg - Eckernförde. Übersehen haben wir dabei,dass die dänische Minderheit auch in Kiel zu Hause ist - mit Kita,Grundschulen, dem SSW und einem regen Vereinsleben. Dieses Versäumnisbitten wir zu korrigieren. Wir unterstützen deshalb den Gesetzentwurfdes SSW.Ich freue mich auf die weitere Beratung im Ausschuss.Pressekontakt:Heimo Zwischenbergerh.zwischenberger@spd.ltsh.deOriginal-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell