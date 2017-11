Birte Pauls: Lücken in der wohnortnahen stationären Hospizversorgung schließen

Kiel (ots) - Das Sterben gehört zum Leben. Und doch sind es oftdie schwersten Stunden, die Menschen erleben müssen. Die Zeit voneiner lebensbegrenzenden Diagnose bis zum Tod ist genauso individuellwie die Ängste, Schmerzen, Verwirrungen und Veränderungen, die dieBetroffenen und ihre Angehörigen erleben. Zu einem Zeitpunkt, wo dasLeben nur noch eine Richtung nimmt, bedarf es Rahmenbedingungen, dieauf die Bedürfnisse des Sterbenden eingehen und Wünsche ermöglichenkönnen. Dabei ist die gewünschte Nähe von Angehörigen, Freunden underfahrener zugewandter Begleitung genauso wichtig, wie eineprofessionelle pflegerische und medizinische Betreuung. Derganzheitliche Ansatz, also körperliche Leiden ebenso zu lindern wiedie Seelischen und auch den Bedürfnissen und Wünschen fürsorglichnachzukommen, das ist die prägende Funktion eines Hospizes. In einemHospiz finden Betroffene und ihre Angehörigen die professionelleUnterstützung, die Geborgenheit und den notwendigen Respekt. Dortkönnen sie sich angenommen fühlen in Stärke und Schwäche, in Angstund Zuversicht. Dort finden ihre Herkunft, ihre Weltanschauung undihre Wünsche angemessene Berücksichtigung. Es ist eine Zeit, in derdie Würde des Menschen im Mittelpunkt steht. Und es ist eine Zeit, inder man dem Leben nicht mehr Stunden, aber den Stunden mehr Lebengeben kann. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der SPD ganzherzlich bei all denen bedanken, die das ermöglichen. Das auch andieser Stelle unersetzliche Ehrenamt, die fachlich kompetenten undmenschlich hoch engagierten Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten.Vielen Dank für ihre nicht selbstverständliche Tätigkeit.Im Januar 2016 fand im Landtag auf Initiative der SPD ein RunderTisch zum Thema Hospiz- und Palliativversorgung statt. Die Diskussionwar von hoher Fachlichkeit geprägt und für unsere politische Arbeitin diesem Bereich sehr hilfreich. Daraus entstanden ist dieEinrichtung einer Landeskoordinierungsstelle, um die Hospiz - undPalliativinitiativen im Land zu unterstützen. Diese hat im Frühjahrihre Arbeit aufgenommen und wird sehr positiv angenommen. Einweiteres Ergebnis des Runden Tisches war, die Anzahl der stationärenHospizbetten in Schleswig-Holstein zu überdenken. Wir sind denEmpfehlungen des Hospiz - und Palliativverbandes gefolgt 50 Bettenpro 1Million Einwohner anzustreben, also ca. 140 Plätze. Zu demZeitpunkt hatten wir 66 stationäre Hospizbetten auf 6 Hospizeverteilt. Unser politischer Beschluss war, die Lücke zu schließen.Dabei haben wir den Fokus auf die wohnortnahe Versorgung gelegt,also nicht die vorhandenen Einrichtungen größer machen, sondernzusätzliche Einrichtungen übers Land verteilt zu fördern. Betroffeneund Angehörige dürfen in der schweren Zeit des Abschiedsnehmens nichtnoch durch große Abstände und lange Wege zusätzlich belastet werden.Und selbstverständlich darf das keine Frage der Wirtschaftlichkeitsein, sondern muss ausschließlich eine Frage der Würde sein. Fürinvestive Maßnahmen zum Ausbau wohnortnaher stationärer Hospizbettenhaben wir in den Haushalt 2017 500.000 EUR eingestellt.Allerdings sind die Initiativen, die sich zwischenzeitlich neu aufden Weg gemacht haben in Schleswig, Gettorf, Itzehoe und Norderstedt,in ihrer Planung noch nicht soweit, als dass das Geld noch in diesemJahr zugeteilt werden konnte. Werden alle vorhandenen Plänerealisiert, kommen 69 Hospizplätze hinzu und die Anzahl desAngebotes erhöht sich auf 135.Aber ich bin sehr froh, dass die Landesregierung den von unseingeschlagenen Weg weitergehen will und laut Antwort meiner kleinenAnfrage vom 1.11. auch im nächsten Jahr 500.000 EUR dafür zurVerfügung stellen will. Ich gehe davon aus, jedenfalls werden wir dasso beantragen, dass die nicht ausgeschütteten Mittel aus 2017 quasion top kommen und damit alle Initiativen eine ausreichendefinanzielle Unterstützung erhalten.Das alles hat bewiesen, dass der Dialog mit der Fachwelt immer derrichtige Weg ist. Deshalb wollen wir gerne den Runden Tisch in derVerantwortung des Sozialausschusses verstetigen. Schade, dass wir dieregierungstragenden Fraktionen dazu nicht durchringen konnten. Inder letzten Legislatur haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell