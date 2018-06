Birte Pauls: Jamaika muss auch die Pflegehelferberufe in den Fokus nehmen

Kiel (ots) - Zum SPD-Antrag "Einführung einer generalistischenGesundheits- und Pflegeassistenzausbildung in Schleswig-Holstein"(Drs-Nr.: 19/816) erklärt die stv. Vorsitzende und pflegepolitischeSprecherin der SPD-Fraktion, Birte Pauls:Schleswig-Holstein wird immer älter. Der demografische Wandel wirdunser Land in Zukunft tiefgreifend verändern. Die Landesregierungmuss die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen zu ihremzentralen politischen Anliegen machen. Alles, was zur Stärkung derPflege führt, gehört auf der politischen Agenda ganz nach oben!Politisches Handeln ist gefragt!Die Pflegehelfer- und -assistenzausbildungen liegen in derZuständigkeit der Länder. Qualifizierte PflegehelferInnen leisteneine unersetzliche Arbeit und sind elementarer Bestandteil der Teams.Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein die einjährigeAltenpflegehilfeausbildung und eine dreijährige schulische Ausbildungzur Fachkraft für Pflegeassistenz, die mit dem mittlerenBildungsabschluss einhergeht. Leider kommen von den Pflegeassistentennicht genügend in den Kliniken und stationären Einrichtungen an,obwohl gut ausgebildete Pflegeassistenten dringend benötigt werden.Deshalb fordern wir die Landesregierung in unserem Antrag dazu auf,mit der Pflegeberufereform auch die Helfer- und Assistenzausbildungenim Pflegebereich hin zu einer generalistischen Gesundheits- undPflegeassistenzausbildung zu reformieren. Damit soll auch Menschender Zugang zum Pflegeberuf ermöglicht werden, die die Voraussetzungenfür die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau" bzw."Pflegefachmann" nicht erfüllen. Die aber sehr wohl in einemmultiprofessionellem Team gemeinsam mit Fachkräften arbeiten undGrundpflegetätigkeiten am Menschen ausüben können, die sie vorher ineiner 1- und oder 2-jährigen Ausbildung erlernt haben. Wichtig istuns dabei die Durchlässigkeit zur 3 jährigen Fachausbildung. Jamaikamuss auch die Pflegehelferberufe in den Fokus nehmen.Wie man es auf keinen Fall machen sollte, hat uns dieLandesregierung Hessens erst kürzlich vorgemacht. Ganz nach dem Motto"Rückenwaschen kann doch jeder" hatte der Landtag mit schwarz-grünerMehrheit dort die Hürden für die Helferausbildung in der Altenpflegeherabgesenkt. Das ist schlichtweg politische Kapitulation und spieltdenjenigen in die Hände, die mit " billiger" Pflege möglichst hoheRenditen erzielen und auch am liebsten die Fachkraftquote herabsetzenwollen. Die Öffnung der Altenpflegeausbildung für Menschen ohneSchulabschluss wird letztlich zu einem Imageschaden am Pflegeberufinsgesamt führen. Wir hingegen sagen ganz klar: Pflege brauchtQualifikation und Professionalität - und die fallen nicht vom Himmel!Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell