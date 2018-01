Birte Pauls: Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen schulgeldfrei gestalten

Kiel (ots) - Die SPD Landtagsfraktion wird zur Landtagssitzung imJanuar einen Antrag zum Thema "Ausbildung in denGesundheitsfachberufen schulgeldfrei gestalten" einbringen. Dazuerklärt die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, BirtePauls:"Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen betrifft nicht nur diePflegeberufe, sondern mittlerweile auch die therapeutischen Berufe.Dabei stellen therapeutischen Behandlungen wie zum Beispiel in derPhysiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie einen wichtigen Bausteinin der Gesundheitsversorgung dar. Aufgrund des demografischen Wandelswird die Zahl der therapeutischen Verordnungen weiter ansteigen. DerFachkräftemangel ist damit eine Gefährdung für die Versorgung derPatientinnen und Patienten. Schon jetzt kommt es zu Engpässen in derVersorgung besonders von Akutfällen oder im Rahmen von Hausbesuchen.Die Zahl der Physiotherapieschüler hat in den vergangenen Jahren nachAngaben des Bundesinstituts für Berufsbildung um 30 Prozentabgenommen. Ein Grund dafür ist, neben zum Teil schlechtenArbeitsbedingungen und geringen Einkommen, auch die teure Ausbildung.Das Schulgeld von 300 - 400 Euro pro Monat ist für viele nichtfinanzierbar. Auch während des Praktikums erhalten die Auszubildendenkein Geld. Da aber die Sicherung guter gesundheitlicher undpflegerischer Versorgung eines der bedeutendstengesellschaftspolitischen Zukunftsthemen in Schleswig-Holstein ist,wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diese Berufe fürdie Zukunft schulgeldfrei gestalten.Die Altenpflege haben wir in der Küstenkoalition für dieAuszubildenden endlich durch die Finanzierung der Schulplätzekostenfrei organisiert. Es ist gut und richtig, dass man in SchleswigHolstein gebührenfrei Medizin studieren kann. Das muss auch für dieanderen wichtigen Gesundheitsberufe gelten. Für dieNachwuchsgewinnung ist das eine ganz wichtige Grundlage. Nur so kannes gelingen, eine quantitativ und qualitativ gute Personalausstattungin den Gesundheitsfachberufen für die Zukunft sicherzustellen."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)in Vertretung: Felix Deutschmann (f.deutschmann@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell