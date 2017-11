Birkenstock bei der jährlichen Verleihung der Footwear News Achievement Awards als Brand of the Year 2017 ausgezeichnet

Neustadt(Wied)/New York (ots) - Footwear News ernennt Birkenstockzur Marke des Jahres 2017. Damit erhält die traditionelle deutscheMarke diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in jüngerer Zeit.Bereits 2013 wurde BIRKENSTOCK von dem Branchenmagazin als "Marke desJahres" gewürdigt. Die Auszeichnung ist im Rahmen einer Zeremonie,die am 28. November 2017 in New York stattfindet, von MarkusBensberg, BIRKENSTOCK Global CEO und David David Kahan, CEOBIRKENSTOCK Amerika entgegengenommen worden."Wir fühlen uns geehrt und sind unglaublich dankbar für dieAuszeichnung der Footwear News. 2017 war für BIRKENSTOCK einwichtiges Jahr, was Markenaufbau und Wachstum betrifft - ganzbesonders in den USA, wo wir die BOX in Partnerschaft mit Barneys NewYork aufstellten und unseren ersten Pop-up-Store eröffneten. Wirwerden diesen Wachstumskurs im nächsten Jahr mit einerinternationalen Marketinginitiative und der Eröffnung von neuenStores weltweit fortsetzen", sagt Markus Bensberg, BIRKENSTOCKGlobal CEO.Im Juni 2017 stellte BIRKENSTOCK seine Frühjahr-/Sommerkollektion2018 im Rahmen der Men's Fashion Week im Jardin des Tuileries inParis vor. Zahlreiche wichtige Spezialisten und Fachleute derBranche, Prominente und Influencer waren zu der Veranstaltungerschienen. Die Präsentation demonstrierte die erfolgreicheWiederbelebung der Marke, die dabei ihrem besonderen Erbe treugeblieben ist.BIRKENSTOCK lancierte anschließend mit der BOX ein mobilesRetail-Konzept. Gleichzeitig verstärkte die Marke ihre internationalePräsenz durch eine Zusammenarbeit mit ausgewählten Handelspartnern.Der Startschuss für die Welttournee der mobilen BIRKENSTOCK BOX fielim Juli 2017 bei Andreas Murkudis in Berlin. Für dieses Konzepthaben die renommierten Architekten Pierre Jorge Gonzalez und JudithHaase einen Frachtcontainer in eine begehbare Verkaufsflächeumgewandelt, die bei ihrer Tour in ausgewählten Stores auf der ganzenWelt Halt machen wird.BIRKENSTOCK startete 2017 auch seine erste wirklich internationaleMarkenwerbung mit einer Kampagne, in deren Mittelpunkt Stillleben derProdukte standen, fotografiert von dem international anerkanntenFotografen Dan Tobin Smith."2017 war für Birkenstock hier in den USA und rund um den Globusein großartiges Jahr. Wir haben seit fünf Jahren hintereinanderenormes Wachstum verzeichnet. Und das ist erst der Anfang. So werdenwir mit der Erweiterung unseres Produktangebots in den kommendenSaisons unseren Vertrieb weiterhin mit voller Kraft vorantreiben. Wirsind überglücklich und geehrt, erneut zur Marke des Jahres gekürtworden zu sein und sagen der Branche aufrichtig Dank für dieseAnerkennung", fügt David Kahan, CEO BIRKENSTOCK Amerika, hinzu.2017 führte BIRKENSTOCK außerdem auf der Messe Salone del Mobilemit einer Installation bei Galleria Rossana Orlandi in Mailand seineSchlafsysteme und die neue Bettenkollektion ein. Zudem investiertedas Unternehmen in die Entwicklung einer hundertprozentignachhaltigen Hautpflegelinie. BIRKENSTOCK Natural Care, so der Name,wurde ausgewählten internationalen Fachhändlern erstmalig auf derMesse Cosmoprof in Bologna vorgestellt und wird Anfang 2018 weltweiteingeführt.Und die Handelspräsenz von BIRKENSTOCK wächst weiter: Die Markeführt mittlerweile insgesamt 43 freistehende Stores weltweit,darunter ein neues Geschäft in Covent Garden, London, das am 16.November 2017 eröffnet wurde.In den USA feierte das Label sein Einzelhandelsdebüt mit einemPop-up-Store unter der Adresse 94 Gansevoort Street, direkt gegenüberdem Whitney Museum of American Art. Der Store bleibt bis zum 24.Dezember 2017 geöffnet.Pressekontakt:BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (WiedJochen Gutzy, Head of CommunicationsT: +49 2683 9359 1241 | E: jgutzy@birkenstock-group.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell