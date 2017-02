Birkenstock-CEO: Image als Ökolatsche rein deutsches Phänomen

NEUSTADT (dts Nachrichtenagentur) - Das Image von Birkenstock-Schuhen als Ökolatsche ist nach Ansicht von Birkenstock-CEO Oliver Reichert ein rein deutsches Phänomen. Es sei vor allem durch den Einzug der Grünen in den Bundestag geprägt worden, sagte er beim "Zeit Festival Smashing Ideas". In anderen Ländern habe Birkenstock ein völlig anderes Image als hippe Schuhmarke.

Der Imagetransfer gelinge vor allem durch Austausch, indem man Kreativität zulasse, so Reichert. Man müsse mutig sein, Dinge zuzulassen. Er sehe es kritisch, wenn sich Unternehmen mit dem Nachhaltigkeitslabel schmückten, so der Birkenstock-CEO weiter. In einer globalisierten Welt sei es schwierig, genau nachzuvollziehen, wo Waren herkommen. "Wer etwas anderes behauptet", so Reichert, "ist ein Lügner."