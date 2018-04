Birkenpollenalarm! - Das blüht Allergikern dieses Jahr! (AUDIO)

Holzkirchen (ots) -Anmoderationsvorschlag: Sobald die ersten Sonnenstrahlen denFrühling einläuten und die Temperaturen wieder über 15 Grad klettern,wird es für Allergiker ungemütlich. Denn dann sind wieder jede MengePollen unterwegs. Insgesamt leiden in Deutschland 12 MillionenMenschen an Heuschnupfen. Die meisten von ihnen reagieren besondersallergisch auf Birkenpollen und ausgerechnet von diesen werden indiesem Jahr überdurchschnittlich viele herumfliegen. Helke Michaelverrät Ihnen, warum und was Sie dagegen tun können.Sprecherin: Laufende Nase, Niesreiz, tränende und juckende Augen:Diese Symptome kennt jeder, der auf Pollen allergisch reagiert.Besonders hart könnte es in diesem Jahr allerdingsBirkenpollenallergiker treffen, denn...O-Ton 1 (Prof. Dr. med. Andreas Leunig, 15 Sek.): "Alle zwei Jahrebilden die Birken überdurchschnittlich viele Pollen - und 2018 kannman vielleicht als sogenanntes Birkenpollen-Mastjahr bezeichnen: DieBirkenpollenallergie macht es den Menschen immer besonders schwer, dasie zu den sehr aggressiven Pollen zählen."Sprecherin: Sagt Professor Dr. Andreas Leunig, Facharzt für Hals-,Nasen- und Ohrenheilkunde in München und erklärt, wasPollen-Allergikern helfen kann, trotzdem gut durch den Tag zu kommen.O-Ton 2 (Prof. Dr. med. Andreas Leunig, 21 Sek.): "Oft werdenorale oder lokale Antihistaminika verwendet. Seit letztem Jahr sindaber auch andere Wirkstoffe rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.Für Erwachsene gibt es da zum Beispiel den Wirkstoff Mometason.Dieses nasale Glukokortikoid wird bei mäßigen bis starken Beschwerdenals effektivste Arzneisubstanz in der Behandlung von allergischenSchnupfen empfohlen."Sprecherin: Nasensprays mit diesem Wirkstoff haben zum Beispielden Vorteil, dass man sie über die ganze Pollenflugsaison verwendenkann. Sie sind nämlich...O-Ton 3 (Prof. Dr. med. Andreas Leunig, 19 Sek.): "...gutlangzeitverträglich und machen nicht müde, müssen nur einmal täglichangewendet werden und wirken dann für 24 Stunden. Außerdem bestehtkein Gewöhnungseffekt, wie man das von den abschwellenden Nasensprayskennt. Der Wirkstoff Mometason wirkt nicht nur antiallergisch,sondern auch antientzündlich und reduziert effektiv dieHeuschnupfensymptome."Sprecherin: Bei extrem starken und lang anhaltendenHeuschnupfen-Beschwerden sollte aber auf jeden Fall ein HNO-Arztaufgesucht werden:O-Ton 4 (Prof. Dr. med. Andreas Leunig, 12 Sek.): "Gerade wenn diePollen erstmalig den Patienten belasten, da sich eine unbehandeltePollenallergie auch mal auf die unteren Atemwege verlagern kann undso zum Teil auch zu einem schweren Asthma führen kann."Abmoderationsvorschlag: Wem das jetzt alles zu schnell ging: WeitereInfos zur Therapie von Heuschnupfen finden Sie im Netz unterallergie.hexal.de. Dort gibt's übrigens auch eine Pollenflug-App fürAndroid und iPhone - damit wissen Sie auch immer, was geradeherumfliegt.Dieser Beitrag ist mit Unterstützung von Hexal entstanden.Pressekontakt:Katja MinakManager PR & Media RelationsSandoz Germany / Hexal AGIndustriestraße 2583607 HolzkirchenGermany / DeutschlandTelefon +49 8024 / 908 - 1663Original-Content von: Hexal AG, übermittelt durch news aktuell