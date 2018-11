Potsdam (ots) -Warum konnte es einen Medikamentenskandal, wie den derbrandenburgischen Linken geben? Zum einen wegen der Unfähigkeit unddes Unvermögens von linker Ministeriumsspitze und Leitung desGesundheitsamtes und zum anderen wegen verfehlter Bundesgesetze, diedeutsche Apotheker zwingen, einen Teil ihrer Medikamente aus demAusland zu importieren. Damit sollten Kosten im Gesundheitssektorgesenkt werden. Funktioniert hat das weniger. Den Zwang zu Import undReimport möchte die neue linke Gesundheitsministerin Karawanskijjetzt medienwirksam abschaffen und fordert eine entsprechendeBundesratsinitiative. Peinlich nur: Die AfD-Fraktion in Brandenburghatte dies bereits Anfang August beantragt (DS 6/9322). Mit großerMehrheit insbesondere der Linken wurde diese sinnvolle Forderungdamals abgeschmettert. Birgit Bessin, stellvertretendeFraktionsvorsitzende der AfD und Mitglied im Gesundheitsausschusserklärt:"Das Verhalten der Linken ist doch an Peinlichkeit nicht mehr zuüberbieten. Wenn die AfD vor allen anderen Fraktionen erkennt, wieGefahren für die Gesundheit der Brandenburger abgewendet werdenkönnen, fällt es der Linken und dem Rest der bunten Einheitspartei soleicht, unseren Antrag einfach hinwegzufegen. Sie haben damit erneutgezeigt, dass es ihnen niemals um Sachpolitik geht. Was gut für dasVolk ist, spielt bei den Linken scheinbar keinerlei Rolle. Es gehtdenen in erster Linie nach meinem Empfinden nur um den Machterhaltund die Diäten und Gehälter, mit denen sich die einstigen Genossennoch heute gegenseitig versorgen. Nur deshalb wird unser Antrag jetztkopiert. Es geht darum, im Hinblick auf die Landtagswahlen und dasImage der neuen Ministerin so zu tun, als würde die Linke sichtatsächlich für die Interessen, die Sicherheit und die Unversehrtheitder kleinen Leute auf der Straße einsetzen. Glauben die Linken denntatsächlich, dass sie mit dem Kopieren der AfD-Positionen noch beiden Bürgern im Land punkten können? Ich darf Ihnen verraten: Ihrdurchsichtiges Manöver ist längst durchschaut. Damit machen sie sichnoch lächerlicher, als sie ohnehin schon sind. Mein Vorschlag:Versuchen Sie, dass durch die Versäumnisse Ihrer Minister bis zurkommenden Landtagswahl kein Brandenburger zu Schaden kommt. Dannhaben sie - für Ihre Verhältnisse - schon viel erreicht."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell