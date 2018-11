Potsdam (ots) -Der Landtag Brandenburg lud heute Abend zur Festveranstaltung "100Jahre Frauenwahlrecht" ein. Das Grußwort hielt LandtagspräsidentinStark von der SPD. Sie sagt: "Heute gehört die Gleichberechtigung derGeschlechter zum Selbstverständnis einer modernen Demokratie" undbehauptet weiter: "... dass wir im Landtag fraktionsübergreifendeinen breiten Konsens für Parität haben."Dazu erklärt die Frauenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion imLandtag Brandenburg, Birgit Bessin:"Wie immer bei der verklärten Weltsicht der Sozialdemokraten hatdas Wunschdenken der Präsidentin nur wenig mit der Realität zu tun.Denn die von Merkel initiierte und auch von Frau Starks Genossenbejubelte Masseneinwanderung nach Deutschland ist die tatsächlichgrößte Gefahr für die in den vergangenen 100 Jahren erstritteneGleichberechtigung der Frau. Sogenannte 'Flüchtlinge' wandern ein undhaben nicht nur den Islam, sondern eine oft mittelalterlicheVorstellung von der Rolle der Frau in der Gesellschaft im Gepäck. Dasich ein großer Teil eben nicht an unseren westlichen Wertenorientiert und auch gar nicht integrieren will, erleben wir eine niedagewesene Unterdrückung von Frauen. Das deutlichste Symbol sehen wirleider inzwischen täglich tausendfach auf den Straßen Brandenburgs:Die nur selten freiwillige, meist von Männern und Vätern erzwungeneVerschleierung von Frauen und Mädchen. Wir erleben Zwangsehen undEhen zwischen erwachsenen Männern und kleinen Mädchen. Soll das die'moderne Demokratie' sein, über die sich Frau Stark so freut? Undwenn die SPD-Frau dann auch noch davon träumt, die Parität in diePolitik einziehen zu lassen, wird die Weltferne um sooffensichtlicher: Eine Zwangs-Quote für Frauen auf dem Wahlzettel undim Parlament ist - wie der eigene Parlamentarische Beratungsdienstdes Landtages gerade festgestellt hat - nicht nur verfassungswidrig,sondern auch demokratiefeindlich. Gerade die AfD freut sich über denJahrestag '100 Jahre Frauenwahlrecht' aber offensichtlich ist die AfDzugleich die einzige Partei, die dieses Datum wirklich würdigen will:Mit unserer Ablehnung der ungebremsten Masseneinwanderung nachDeutschland und der Forderung nach einem Stopp des globalenMigrationspaktes der UNO sind wir - im Gegensatz zu allen Altparteien- heute und auch morgen der wohl einzige Garant für Frauenrechte."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:http://www.presseportal.de/nr/130777/Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell