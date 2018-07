Birgit Bessin: Kopftuchverbot der AfD von allen Altparteien im Landtag abgelehnt (FOTO)

Potsdam (ots) -Plenardebatte um Kopftuchverbot für Kinder und Jugendliche zeugtvom Geist der Unfreiheit der AltparteienZum von allen Altparteien abgelehnten Antrag der AfD-Fraktion imLandtag (Drucksache 6/8992 v. 19.06.2018) erklärt Birgit Bessin,stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg:"Wenn es einen Justizminister Ludwig nicht stört, dass muslimischeMädchen vom politischen Islam auch in Brandenburg unter Kopftüchergezwungen werden, zeugt das nur von der ungebrochenen, unheilvollenSED-Tradition der Linken, wo Zwang und Unfreiheit zumSelbstverständnis gehör(t)en. Das ist nicht weiter verwunderlich.Aber wenn dann die Merkel-Truppe im Landtag sich noch bemüßigt fühlt,hier in die gleiche Kerbe zu hauen, um sich bei ihrem erträumtenLinken-Koalitionspartner anbiedern zu müssen, dann ist wieder einStück Parlamentskultur verloren gegangen. Insbesondere, nachdem dieLinken-Abgeordnete Dannenberg der AfD unterstellt hatte: "Wollen Siewieder Bücher verbrennen?" Während diese blinde Hetze ohne jeglichenRealitätsbezug und Anstand nur von der Panik der SED-Erben zeugt,ihre Pfründe zu verlieren, muss daran erinnert werden, dass es ebendieser SED-Ungeist der Unfreiheit war, der noch 1989 Menschen an derBerliner Mauer töten ließ, nur, weil sie in die Freiheit wollten. DemGeist der Freiheit konnte die SED-PDS-Linke aber nie etwas Positivesabgewinnen, deshalb ist die Ablehnung unseres Antrages für einKopftuchverbot für Kinder und Jugendliche auch nicht überraschend.Für jeden erkennbar bei Rot-Rot: Eine üble Mischung ausMenschenverachtung und Verblendung, gepaart mit einer Ignoranz derRealität und Arroganz der Macht. Und was macht die CDU alsOpposition? Sie unterstützt willfährig die Regierung. Wie tief istdie Merkel-Senftleben-CDU gesunken, wenn sie glaubt, sich hier beiden Vertretern der Unfreiheit einreihen zu müssen, um bei dernächsten Landtagswahl an die Macht zu kommen?"Pressekontakt:Detlev FryeAfD-Fraktion im Landtag BrandenburgTel. (0331)966-1880presse@afd-fraktion.brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell